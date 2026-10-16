La cucina italiana protagonista in Svizzera: 10 serate tra chef stellati. Due eventi a Lugano

Venerdì 30 ottobre, Aarau - Rotta del gusto. Il Ristorante Nonna - Pizzeria Ninni ospiterà Francesco Franzese, chef con una stella Michelin, già alla guida del Rear di Nola e oggi executive chef del ristorante Le Sensya, all'interno dell'hotel cinque stelle The View di Agadir, in Marocco. Insieme a lui ci sarà Raffaele Bonetta, della Raf Bonetta Pizzeria di Napoli, premiato con tre Spicchi dal Gambero Rosso e classificato al 26esimo posto di 50 Top Pizza Italia 2026 e al 68esimo nella graduatoria mondiale. I professionisti residenti saranno Francesco Carvisiglia e Ilario Ninni.

Sabato 31 ottobre, Berna - Gusto condiviso. Al ristorante Dolce Vita sarà protagonista Riccardo Sculli, chef del Gambero Rosso di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, premiato con una stella Michelin. Lo affiancherà Emanuele Riemma, pizza chef e consulente. In cucina anche i residenti Emmanuele Guarino e Giuseppe Pellegrino.