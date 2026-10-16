La cucina italiana protagonista in Svizzera: 10 serate tra chef stellati. Due eventi a Lugano
Dal 26 ottobre al 4 novembre dieci serate in Svizzera, tra alta cucina, pizza contemporanea e grandi interpreti del gusto italiano. Un progetto che mette in dialogo territori, professionisti e imprese, nel segno del Made in Italy e della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.
LUGANO/LUGANO - ZURIGO - Dieci serate, nove città svizzere e un programma che riunisce chef stellati, pizzaioli di fama internazionale e professionisti della ristorazione. Dal 26 ottobre al 4 novembre debutta il Festival della Cucina Italiana in Svizzera, una manifestazione che attraverserà il Paese da Zurigo a Lugano, passando per Neuchâtel, Ginevra, Losanna, Aarau, Berna, Immensee e Basilea.
Ideato e organizzato da Carla Botta, giornalista, imprenditrice e fondatrice di Carbot Communication, il Festival propone dieci appuntamenti nei quali chef e pizzaioli ospiti lavoreranno insieme ai professionisti dei ristoranti coinvolti, dando vita a menu che combinano alta cucina, tradizione gastronomica e pizza contemporanea.
L'iniziativa si inserisce nel quadro della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo e punta a rafforzare i rapporti tra Italia e Svizzera attraverso la gastronomia, coinvolgendo anche imprese e istituzioni.
«Con il Festival creeremo occasioni concrete di incontro tra professionisti, imprese e territori, facendo della gastronomia un ponte tra Italia e Svizzera», spiega Carla Botta. «La cucina italiana è cultura, competenza e capacità imprenditoriale: portarla oltre confine significa valorizzare chi ogni giorno contribuisce alla sua crescita e rafforzare il dialogo con i mercati internazionali. La collaborazione con chef, pizzaioli, aziende e istituzioni è il cuore di questo progetto».
Si parte da Zurigo
L'inaugurazione ufficiale è prevista per lunedì 26 ottobre a Zurigo, con un dibattito dedicato al ruolo della gastronomia nella promozione del Made in Italy e nelle relazioni internazionali.
A moderare l'incontro sarà la giornalista Sofia Petti, collaboratrice del Corriere della Sera e de L'Espresso. Interverranno Giacomo Giovanardi, del settore agroalimentare della Camera di Commercio Italiana in Svizzera; Samuele Porsia, direttore dell'ICE di Berna; il giornalista Luciano Pignataro; Gianluca Pellegrino di Vesuvius; Ciro Cristiano di Baldoria Madrid e Luigi Guarnaccia di Luigia Svizzera.
Il programma gastronomico prenderà il via nella stessa giornata e proseguirà fino al 4 novembre, con due appuntamenti conclusivi a Lugano.
Il programma: da Zurigo a Basilea
Lunedì 26 ottobre, Zurigo - Incontro di Gusto. Il ristorante Da Noi ospiterà la serata inaugurale con Luca Marchini, chef del ristorante L'Erba del Re di Modena, una stella Michelin, e Paolo Surace, segretario generale dell'Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), premiato con due Spicchi dal Gambero Rosso e inserito tra le Pizzerie Eccellenti di 50 Top Pizza Italia con la pizzeria Mattozzi 1833. Ad accoglierli saranno i professionisti residenti Elpidio Di Serio e Vincenzo Miele.
Martedì 27 ottobre, Neuchâtel - Squadra di gusto. Alla Pizzeria Vesuvius Taste Experience arriveranno Pasquale e Gaetano Torrente, ambasciatori internazionali della Colatura di Alici di Cetara e rappresentanti del ristorante Al Convento di Cetara, segnalato dalle principali guide gastronomiche, tra cui la Michelin con il riconoscimento Bib Gourmand e il Gambero Rosso. Con loro ci sarà Ciro Cristiano, del ristorante Baldoria di Madrid, classificato secondo nella graduatoria 50 Top Pizza Europa 2026 e ottavo in quella mondiale, oltre ad aver ottenuto il riconoscimento di Migliore Pizzeria in Europa 2026. La squadra locale sarà composta da Roberto Gagliano e Giuseppe Folgore.
Mercoledì 28 ottobre, Ginevra - Giri di gusto. Il ristorante Luigia accoglierà Michelina Fischetti, chef del ristorante Oasis Sapori Antichi di Vallesaccarda, in provincia di Avellino, premiato con una stella Michelin. Al suo fianco il pizzaiolo Ciro Salvo, titolare di 50 Kalò a Napoli e Londra, premiato con tre Spicchi dal Gambero Rosso. Nelle classifiche 2026 di 50 Top Pizza occupa il quinto posto in Italia, il 23esimo nel mondo e il quarto in Europa. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Best Friend Food 2026. A completare la formazione saranno Gennaro Guadagno e Vincenzo Triggiano.
Giovedì 29 ottobre, Losanna - Terre di gusto. Al ristorante Sofia Cucina D'Amore si incontreranno Simone Testa, del ristorante Punto Nave di Monteruscello, riconosciuto da 50 Top per la ristorazione di pesce, e Peppe Cutraro, vincitore del Campionato Mondiale Pizza DOC 2025 e alla guida della catena Peppe's di Parigi. Con loro lavoreranno i residenti Diego Navas e Alessandro Luchetta.
Venerdì 30 ottobre, Aarau - Rotta del gusto. Il Ristorante Nonna - Pizzeria Ninni ospiterà Francesco Franzese, chef con una stella Michelin, già alla guida del Rear di Nola e oggi executive chef del ristorante Le Sensya, all'interno dell'hotel cinque stelle The View di Agadir, in Marocco. Insieme a lui ci sarà Raffaele Bonetta, della Raf Bonetta Pizzeria di Napoli, premiato con tre Spicchi dal Gambero Rosso e classificato al 26esimo posto di 50 Top Pizza Italia 2026 e al 68esimo nella graduatoria mondiale. I professionisti residenti saranno Francesco Carvisiglia e Ilario Ninni.
Sabato 31 ottobre, Berna - Gusto condiviso. Al ristorante Dolce Vita sarà protagonista Riccardo Sculli, chef del Gambero Rosso di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, premiato con una stella Michelin. Lo affiancherà Emanuele Riemma, pizza chef e consulente. In cucina anche i residenti Emmanuele Guarino e Giuseppe Pellegrino.
Domenica 1° novembre, Immensee - Poker di gusto. Il Seerestaurant Schlüssel Da Andrea accoglierà Silvia Baracchi, chef del ristorante Il Falconiere di Cortona, in provincia di Arezzo, una stella Michelin, e Denis Lovatel, ideatore della Pizza di Montagna. Lovatel, premiato con due Spicchi dal Gambero Rosso, è alla guida di Denis Pizzeria a Milano, inserita tra le Pizzerie Eccellenti di 50 Top Pizza Italia 2026. Ad affiancare i due ospiti saranno Andrea Spitaleri e Carmen Bulla.
Lunedì 2 novembre, Basilea - Insieme nel gusto. Alla Trattoria Aroma arriveranno Lino Scarallo, chef del ristorante pizzeria Palazzo Petrucci di Napoli, premiato con una stella Michelin, e Davide Ruotolo, dello stesso locale.
Ruotolo occupa il terzo posto nella classifica 50 Top Pizza Italia 2026 e il dodicesimo in quella mondiale. Insieme a loro lavoreranno i residenti Mauro D'Orazio e Stefano Giovannini.
Le ultime due serate a Lugano
Il Festival si concluderà in Ticino, con due appuntamenti consecutivi dedicati all'incontro tra alta cucina e pizza contemporanea.
Martedì 3 novembre, Lugano - Scena di gusto. Al ristorante Acqua & Farina sarà protagonista Domenico Iavarone, chef del ristorante Zest di Sorrento, premiato con due stelle Michelin. Accanto a lui ci sarà Mario Cipriano, della pizzeria Cipriano di Firenze, che ha ottenuto tre Spicchi dal Gambero Rosso. La squadra residente sarà composta da Davide Bacio e Castrese Mallardo.
Mercoledì 4 novembre, Lugano - Linguaggio di gusto. La serata conclusiva si terrà al ristorante Federale 1855, con Mariangela Susigan, chef del ristorante La Gardenia di Torino, una stella Michelin, e Pierdaniele Seu, della pizzeria Seu Pizza Illuminati di Roma. Quest'ultimo, premiato con tre Spicchi dal Gambero Rosso, si è classificato al secondo posto di 50 Top Pizza Italia 2026 e al quarto nella graduatoria mondiale. Ad affiancare gli ospiti saranno Arturo Fragnito e Rocco Gentilesca.