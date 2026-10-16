Salari nelle casse malati: tre Ceo sfondano il milione di franchi

Il campione della lega dei top manager delle casse malati - riferisce il bimensile nel numero da oggi in edicola - è una donna: Philomena Colatrella, alla testa di CSS sino alla fine del 2025, ha ricevuto l'anno scorso 998'600 franchi, a fronte dei 743'700 che venivano versati per la stessa posizione nel 2017. Subito dopo si inserisce Helsana: sono 996'000 i franchi andati al CEO Roman Sonderegger, circa 200'000 in più dell'esercizio precedente (e 309'600 in più di otto anni prima). I due dirigenti hanno nel frattempo superato Andreas Schönenberger di Sanitas, che si è dovuto accontentare di 982'500 franchi (469'300 nel 2017).