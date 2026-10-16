Assalta un distributore di biglietti, fermato un 48enne

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie che hanno constatato danni al distributore nonché alle telecamere di sorveglianza dell'autosilo. Gli agenti hanno fermato l'italiano mentre stava per salire su un veicolo nelle immediate vicinanze. Durante la perquisizione sono stati trovati diversi attrezzi, tra cui un trapano con il quale l'uomo avrebbe tentato invano di forzare il cilindro della serratura.

Dai primi accertamenti è emerso che il sospettato avrebbe dapprima spruzzato vernice bianca su una telecamera di sorveglianza puntata sul distributore, per poi coprire con nastro adesivo da imbianchino la microcamera integrata nell'apparecchio. Stando alle informazioni disponibili, non sarebbe stato sottratto denaro contante.