Assalta un distributore di biglietti, fermato un 48enne
A un passante, che l'aveva notato, l'uomo ha risposto di essere un tecnico incaricato di riparare l'apparecchio
VILLMERGEN - Un italiano di 48 anni è stato arrestato ieri sera per aver tentato di scassinare un distributore automatico di biglietti in un autosilo a Villmergen, nel canton Argovia. L'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine grazie alla segnalazione di un passante, scrive oggi la polizia cantonale argoviese.
Attorno alle 23 un testimone ha notato l'uomo intento a manomettere il distributore e lo ha interpellato. Al passante, che gli ha rivolto la parola, il 48enne ha dichiarato di essere un tecnico incaricato di riparare l'apparecchio. Insospettito, il passante ha quindi allertato la polizia.
Sul posto sono intervenute diverse pattuglie che hanno constatato danni al distributore nonché alle telecamere di sorveglianza dell'autosilo. Gli agenti hanno fermato l'italiano mentre stava per salire su un veicolo nelle immediate vicinanze. Durante la perquisizione sono stati trovati diversi attrezzi, tra cui un trapano con il quale l'uomo avrebbe tentato invano di forzare il cilindro della serratura.
Dai primi accertamenti è emerso che il sospettato avrebbe dapprima spruzzato vernice bianca su una telecamera di sorveglianza puntata sul distributore, per poi coprire con nastro adesivo da imbianchino la microcamera integrata nell'apparecchio. Stando alle informazioni disponibili, non sarebbe stato sottratto denaro contante.