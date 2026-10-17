«Clima di terrore», gravi accuse contro la direzione delle carceri

Raggiunto da Keystone-ATS, Gaétan Zurkinden, segretario regionale del sindacato, ha confermato oggi le informazioni contenute in un articolo del quotidiano friburghese "La Liberté". «Queste accuse sono sufficientemente gravi da richiedere un’indagine amministrativa volta ad accertare i fatti e, se del caso, ad adottare le misure correttive necessarie», ha dichiarato Zurkinden. Nel frattempo, le autorità cantonali hanno promesso al Vpod che la richiesta di un'indagine sarebbe stata esaminata.

Le lettere anonime inviate al sindacato, al Cantone e a diversi media locali prendono di mira la direzione dei penitenziari, che comprende la prigione centrale di Friburgo e il penitenziario di Bellechasse a Sugiez.