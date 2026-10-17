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Due arresti e oltre 60 chilogrammi di droghe

In manette un 48enne serbo e un 33enne svizzero, presunti trafficanti
Due arresti e oltre 60 chilogrammi di droghe
Polizia cantonale (Zurigo)
Tra le sostanze sequestrate anche diverse migliaia di pillole di ecstasy.
Fonte Ats
di Redazione
Due arresti e oltre 60 chilogrammi di droghe
In manette un 48enne serbo e un 33enne svizzero, presunti trafficanti

DÄLLIKON - La polizia cantonale di Zurigo ha sequestrato oltre 60 chilogrammi di droga a Dällikon (ZH) e parecchie migliaia di franchi e euro. Due presunti trafficanti, un 48enne serbo e un 33enne svizzero, sono stati arrestati.

Stando a una nota odierna della polizia, gli arresti sono stati preceduti, nel primo pomeriggio di giovedì, da un incontro sospetto tra i due uomini. Durante il controllo del serbo, agenti in borghese hanno inizialmente rinvenuto circa due chilogrammi di cocaina. Il compare, vista la malaparata, è fuggito a bordo di un'automobile, gettando dal finestrino oltre 40 mila euro e un cellulare prima di venir fermato dalle forze dell'ordine.

Durante le successive perquisizioni domiciliari, la polizia ha scovato un vasto deposito di droga: 34 chilogrammi di anfetamine, dodici di cocaina e diversi chili di ketamina, metanfetamina e cannabis. Sono state inoltre sequestrate migliaia di pillole di ecstasy e medicinali soggetti a prescrizione medica. Complessivamente, la polizia ha confiscato ai due uomini contanti per un importo di circa 30 mila franchi e 57 mila euro.

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