Due arresti e oltre 60 chilogrammi di droghe

Stando a una nota odierna della polizia, gli arresti sono stati preceduti, nel primo pomeriggio di giovedì, da un incontro sospetto tra i due uomini. Durante il controllo del serbo, agenti in borghese hanno inizialmente rinvenuto circa due chilogrammi di cocaina. Il compare, vista la malaparata, è fuggito a bordo di un'automobile, gettando dal finestrino oltre 40 mila euro e un cellulare prima di venir fermato dalle forze dell'ordine.

Durante le successive perquisizioni domiciliari, la polizia ha scovato un vasto deposito di droga: 34 chilogrammi di anfetamine, dodici di cocaina e diversi chili di ketamina, metanfetamina e cannabis. Sono state inoltre sequestrate migliaia di pillole di ecstasy e medicinali soggetti a prescrizione medica. Complessivamente, la polizia ha confiscato ai due uomini contanti per un importo di circa 30 mila franchi e 57 mila euro.