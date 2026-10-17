NEUCHÂTEL
Incendio a La Chaux-de-Fonds: 40 persone sfollate
L'inquilino dell'appartamento aveva inizialmente cercato di spegnere da solo l'incendio. È stato però necessario l'intervento dei pompieri
Polizia cantonale di Neuchâtel
Fonte Ats
Incendio a La Chaux-de-Fonds: 40 persone sfollate
L'inquilino dell'appartamento aveva inizialmente cercato di spegnere da solo l'incendio. È stato però necessario l'intervento dei pompieri
LA CHAUX-DE-FONDS - Un po' di apprensione, ma per fortuna nessun ferito, per gli inquilini di un immobile a La Chaux-de-Fonds (NE). Stando a una nota odierna delle autorità, i pompieri sono dovuti intervenire verso le 03.00 del mattino, avvertiti da un passante, a causa di un rogo scoppiato in un appartamento.
L'inquilino dell'appartamento interessato ha cercato di spegnere il fuoco da solo, ma ha dovuto abbandonare l'abitazione a causa del fumo. Per sicurezza, l'edificio è stato provvisoriamente sfollato dei suoi 40 occupanti per permettere l'intervento dei pompieri che, in poco tempo, hanno avuto ragione delle fiamme.
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