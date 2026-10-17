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Proteggere le donne dalla violenza, una ricetta targata PS

La nuova iniziativa punta a superare le disparità territoriali nell'assistenza alle vittime e sollecita un impegno finanziario stabile contro i femminicidi.
Proteggere le donne dalla violenza, una ricetta targata PS
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Fonte Ats
di Redazione
Proteggere le donne dalla violenza, una ricetta targata PS
La nuova iniziativa punta a superare le disparità territoriali nell'assistenza alle vittime e sollecita un impegno finanziario stabile contro i femminicidi.

THUN - Il PS svizzero, in occasione del congresso del partito oggi a Thun (BE), ha lanciato un'iniziativa per la protezione delle donne dalla violenza. Il testo mira a promuovere la prevenzione della violenza e la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e centri di assistenza specializzati.

L'iniziativa chiede inoltre che ogni anno vengano stanziati almeno 500 milioni di franchi in più per la lotta alla violenza di genere. I delegati l'hanno lanciata all'unanimità.

Il PS critica il fatto che oggi il sostegno ricevuto dalle vittime dipenda troppo dal luogo di residenza e che nella lotta alla violenza di genere non si registrino progressi significativi. Ciò nonostante nel 2025 in Svizzera sono state uccise 27 donne e già 18 nell'anno in corso.

Questi femminicidi sono solo la punta dell'iceberg, ha affermato Tamara Funiciello, copresidente delle donne del PS. A questi si aggiungono violenze carnali, percosse, umiliazioni e discriminazioni.

Donne in Svizzera subiscono quotidianamente violenze, ma la politica resta a guardare. «Ora bisogna porre fine a tutto questo», ha dichiarato Funiciello. La protezione dalla violenza ha un costo. «La protezione costa denaro, ma la violenza costa vite umane», ha sottolineato.

«Non è una questione privata»
La violenza domestica e di genere «non è una questione privata», ha affermato da parte sua il ministro della giustizia Beat Jans nel suo discorso. La protezione da essa è un compito dello Stato di diritto e della società.

Il consigliere federale socialista ha chiamato gli uomini alle loro responsabilità. Inoltre, nella lotta contro la violenza sulle donne, la protezione delle vittime non dovrebbe essere né una questione di fortuna né una questione di federalismo, ha dichiarato.

80% uomini
Naturalmente non tutti gli uomini sono violenti, ma l'80 percento degli autori di reati violenti sono uomini, e nei casi di gravi reati violenti e sessuali la percentuale sale addirittura al 94 percento. E nei delitti con esito mortale all'interno di una relazione di coppia attuale o passata, le vittime sono quasi sempre donne, ha detto Jans. «Come uomo, mi vergogno di questo.»

Per questo motivo, tutti gli uomini sono chiamati alle loro responsabilità. Gli uomini non devono voltarsi dall'altra parte né tacere. Inoltre, la violenza domestica non è una questione privata. «La protezione dalla violenza è un compito del nostro Stato di diritto e della nostra società», ha affermato il ministro della giustizia.

Anche la politica deve quindi agire. Le donne devono essere meglio protette dalla violenza e le persone colpite devono poter contare su una protezione efficace. «Oggi la protezione dipende troppo dal cantone in cui si vive e da quali offerte sono disponibili», ha detto Jans.

Fortunatamente, in Parlamento qualcosa si sta muovendo, ad esempio con la revisione parziale della legge sull'aiuto alle vittime o con la legge quadro contro la violenza domestica richiesta dal Consiglio nazionale. E l'iniziativa per la protezione contro la violenza del suo partito continua a fare pressione.

«Non apparteniamo all'UE, ma all'Europa»
Jans ha fatto riferimento anche alla situazione della sicurezza in Europa. Oggi un attacco non ha più bisogno di missili o carri armati, basta un cavo in fibra ottica. Le infrastrutture e la democrazia sono minacciate dagli attacchi informatici.

Questa sfida può essere affrontata solo con una maggiore collaborazione con i vicini. «Non apparteniamo all'UE. Ma apparteniamo all'Europa», ha detto Jans.

«Sovrano non è chi è solo. Sovrano è chi può agire.» Questo, in Europa, è possibile in molti ambiti solo insieme. Il Consiglio federale vuole quindi garantire e sviluppare ulteriormente la via bilaterale con i Bilaterali III.

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