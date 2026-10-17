Proteggere le donne dalla violenza, una ricetta targata PS

80% uomini

Naturalmente non tutti gli uomini sono violenti, ma l'80 percento degli autori di reati violenti sono uomini, e nei casi di gravi reati violenti e sessuali la percentuale sale addirittura al 94 percento. E nei delitti con esito mortale all'interno di una relazione di coppia attuale o passata, le vittime sono quasi sempre donne, ha detto Jans. «Come uomo, mi vergogno di questo.»