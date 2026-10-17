Mattea Meyer contro l'UDC: «Questa violenza strutturale deve finire»

Allo stesso tempo, l'UDC chiude un occhio su presunti autori di violenze presenti nelle sue file. Meyer ha citato il caso di un ex politico dell'UDC argoviese, accusato di aver abusato sessualmente e a più riprese di due donne.

«Questa violenza strutturale deve finalmente finire», ha esortato Meyer. Il fatto che a Palazzo federale una maggioranza la accetti con indifferenza è dovuto soprattutto all'UDC. Per questo è necessaria l'iniziativa per la prevenzione della violenza del PS, ha sottolineato.