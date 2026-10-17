Mattea Meyer contro l'UDC: «Questa violenza strutturale deve finire»
La presidente socialista punta il dito contro i vertici democentristi e la «preoccupante passione» per gli autocrati e i loro comportamenti
THUN - La copresidente del Partito socialista (PS) Mattea Meyer, oggi pomeriggio a Thun (BE), ha criticato aspramente l'UDC. Il partito ha un problema strutturale legato alla violenza, ha affermato davanti ai delegati durante il congresso del PS.
I vertici dell'UDC mostrano una preoccupante passione per i comportamenti autoritari, ad esempio recandosi in visita da autocrati come Putin o Xi Jinping oppure rendendo omaggio a Trump, ha criticato Meyer.
Allo stesso tempo, l'UDC chiude un occhio su presunti autori di violenze presenti nelle sue file. Meyer ha citato il caso di un ex politico dell'UDC argoviese, accusato di aver abusato sessualmente e a più riprese di due donne.
«Questa violenza strutturale deve finalmente finire», ha esortato Meyer. Il fatto che a Palazzo federale una maggioranza la accetti con indifferenza è dovuto soprattutto all'UDC. Per questo è necessaria l'iniziativa per la prevenzione della violenza del PS, ha sottolineato.