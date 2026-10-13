La speranza di vita aumenta... sempre meno

Tra il 2010 e il 2020, infatti, la speranza di vita è aumentata di appena 1,5 anni per gli uomini e di un anno per le donne. Si tratta degli incrementi decennali più bassi mai osservati da quando, alla fine del XIX secolo, vengono elaborate le tavole di mortalità per la Svizzera.

Il confronto con il decennio precedente evidenzia la portata del rallentamento: tra il 2000 e il 2010 gli uomini avevano guadagnato 2,9 anni di speranza di vita, mentre le donne 1,7 anni. Nel decennio successivo, dunque, il miglioramento si è quasi dimezzato per la popolazione maschile ed è risultato sensibilmente più contenuto anche per quella femminile.