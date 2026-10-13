Concerto per le vittime di Crans-Montana, l'organizzazione rende pubblici i conti

L'organizzatrice ha inoltre precisato di non aver ricevuto alcuna remunerazione per il proprio lavoro. Lo stesso vale per la persona incaricata dell'organizzazione artistica dell'evento.

Dal canto suo, Swisshearts ha fornito ulteriori dettagli sulle donazioni ricevute e sugli aiuti distribuiti. Secondo il cofondatore Stéphane Buchs, gran parte del contributo proveniente dal concerto è già stata destinata alle vittime. L'associazione aveva iniziato a effettuare i primi versamenti il 19 marzo e ha costituito una riserva per i beneficiari che non hanno ancora presentato una richiesta di sostegno.