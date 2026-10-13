Dieta vegana, ma cosa succede al fegato?

Per verificare gli effetti di queste differenze, il gruppo di ricerca guidato da Pierre Maechler ha confrontato due gruppi di topi. Il primo è stato alimentato con una dieta comprendente proteine sia animali sia vegetali, mentre il secondo ha ricevuto esclusivamente alimenti di origine vegetale.



Gli studiosi hanno individuato un elemento centrale di questi processi nell'enzima glutammato deidrogenasi (GDH), coinvolto nel metabolismo epatico. Gli effetti osservati si sono però rivelati reversibili: quando i topi hanno ricominciato a ricevere proteine animali, i valori metabolici sono tornati alla normalità nel giro di uno o due giorni. Un risultato che evidenzia la notevole capacità di adattamento del fegato.