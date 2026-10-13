Franz Ruppen riflette sulla sua candidatura in Consiglio federale
Il consigliere vallesano valuterà la proposta dopo le dichiarazioni di Esther Friedli e prima della scadenza fissata dall'UDC.
Il consigliere vallesano valuterà la proposta dopo le dichiarazioni di Esther Friedli e prima della scadenza fissata dall'UDC.
SION - Il consigliere di Stato vallesano Franz Ruppen potrebbe essere uno dei candidati a sorpresa alla successione di Guy Parmelin. Il politico dell'Alto Vallese afferma di "volerci riflettere". Darà la sua risposta alla fine della prossima settimana, ovvero prima della scadenza fissata dal suo partito, l'UDC.
Domenica sera, durante la trasmissione "SonnTalk" andata in onda sulle emittenti regionali svizzeri del gruppo CH Media, la consigliera agli Stati Esther Friedli (UDC/SG) ha citato il nome di Franz Ruppen tra le personalità del suo partito che potrebbero entrare a far parte del Consiglio federale.
«Ho preso atto delle dichiarazioni di Esther Friedli - ha detto oggi a Keystone-ATS l'interessato -. In questa fase non posso ancora pronunciarmi. Ci rifletterò».
Il termine per presentare la propria candidatura alla successione di Guy Parmelin presso l'UDC è fissato a venerdì 23 ottobre, a mezzogiorno. Per il momento, non è stata formalizzata alcuna candidatura.