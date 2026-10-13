Sorpresa al Tribunale federale: Müller proposto presidente, escluso Parrino
La scelta interrompe la tradizione che vede il vicepresidente succedere automaticamente alla presidenza.
La scelta interrompe la tradizione che vede il vicepresidente succedere automaticamente alla presidenza.
LOSANNA - Il Tribunale federale ha proposto all'Assemblea federale, per il periodo di mandato 2027-2028, il giudice federale Thomas Müller come nuovo presidente del Tribunale federale e non l'attuale vicepresidente Francesco Parrino.
Di solito il vicepresidente in carica viene nominato presidente. Tuttavia, Parrino viene proposto per l'elezione a vicepresidente, come emerge da un comunicato stampa pubblicato martedì dal Tribunale federale.
La proposta all'Assemblea federale plenaria è stata decisa dall'assemblea plenaria dei giudici federali ordinari (tribunale nel suo insieme) il 12 ottobre 2026, come si legge ancora nel comunicato. L'Assemblea federale eleggerà nella sessione invernale, su proposta del Tribunale federale, la presidenza e la vicepresidenza del Tribunale federale per il periodo di mandato 2027-2028.