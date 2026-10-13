Iniziativa sui fuochi d'artificio, i promotori lanciano la campagna

Gli animali domestici, da reddito e selvatici - che hanno un udito nettamente più sensibile rispetto a quello degli esseri umani - soffrono a causa dei rumori improvvisi delle esplosioni degli spettacoli pirotecnici e sono spesso colti da paura, stress e panico, sostengono i promotori dell'iniziativa.

Chi li accudisce è costretto a trascorrere il 1° agosto e Capodanno chiuso in casa con loro oppure a trascorrere le festività lontano dai luoghi dove si sparano fuochi d'artificio, sottolineano i fautori, deplorando che l'uso privato dei fuochi d'artificio sia sfuggito di mano.