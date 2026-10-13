Perde il controllo della bicicletta e cade: morto il 90enne
Ancora da chiarire le cause dell'incidente.
KÖNIZ - È deceduto in ospedale il 90enne rimasto gravemente ferito in una caduta a Köniz, nel Canton Berna. L'incidente è avvenuto lunedì 12 ottobre, poco prima delle 14.45, lungo la Landorfstrasse.
Secondo le prime ricostruzioni della Polizia cantonale bernese, l'anziano stava percorrendo la strada in direzione di Niederwangen quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto.
Alcune persone presenti sul posto hanno immediatamente prestato i primi soccorsi al ciclista, rimasto gravemente ferito, in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Dopo le prime cure sul luogo dell'incidente, il 90enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale in condizioni critiche. Nonostante gli interventi medici, è deceduto nel corso della serata.
La vittima era un cittadino svizzero di 90 anni domiciliato nel Canton Berna.
Sul posto sono intervenuti diversi reparti della Polizia cantonale bernese, un equipaggio di ambulanza e un medico d'urgenza.
La Procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.