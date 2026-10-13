Brillamento del viadotto di Castiel, indagine archiviata

Nel frattempo il procedimento è stato archiviato, ha riportato ieri la trasmissione radiofonica Regionaljournal Graubünden. La Procura pubblica ha dichiarato ai microfoni di SRF: "Nel corso dell'indagine sono stati acquisiti gli atti relativi alla procedura di approvazione dei piani e sono state ascoltate, in qualità di persone informate sui fatti, diverse persone coinvolte nel progetto".

L'indagine ha accertato "che l'autorizzazione rilasciata nell'ambito della procedura di approvazione dei piani non conteneva indicazioni specifiche sulla demolizione della struttura, né un divieto esplicito del successivo brillamento". Inoltre, il metodo di demolizione adottato era stato concordato preventivamente con i competenti servizi tecnici cantonali, i quali avevano ritenuto che il brillamento non comportasse rischi per l'ambiente.