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Cantonali 2027, il Forum Alternativo sosterrà la lista unitaria di PS, Verdi e MPS

Decisione sulle alleanze federali rimandata, intanto arriva il no all'aumento dell'IVA per la 13esima AVS.
Cantonali 2027, il Forum Alternativo sosterrà la lista unitaria di PS, Verdi e MPS
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di Cronaca Ticino
Cantonali 2027, il Forum Alternativo sosterrà la lista unitaria di PS, Verdi e MPS
Decisione sulle alleanze federali rimandata, intanto arriva il no all'aumento dell'IVA per la 13esima AVS.

BELLINZONA - Il Forum Alternativo sosterrà la lista unitaria di sinistra composta da Partito Socialista, Verdi e Movimento per il Socialismo (MPS) per l'elezione del Consiglio di Stato. La decisione è stata presa sabato 17 ottobre, durante l'assemblea dell'associazione alla Casa del Popolo di Bellinzona, alla presenza di numerosi tesserati.

In vista delle elezioni cantonali di aprile 2027, il Forum Alternativo ha inoltre deciso di presentarsi al Gran Consiglio con una lista comune insieme al Partito Socialista, nella quale figureranno anche diversi suoi candidati.

Elezioni federali, decisione rinviata
Resta invece aperta la questione delle elezioni federali dell'ottobre 2027. Dopo un lungo confronto, l'assemblea ha scelto di rinviare la decisione sulle alleanze, che verrà presa anche alla luce dei risultati delle cantonali di aprile. Soltanto allora il Forum Alternativo stabilirà se presentare una lista comune con il PS, con i Verdi oppure con il Movimento per il Socialismo.

No all'aumento dell'IVA per finanziare la 13esima AVS
L'assemblea si è espressa anche sulla votazione federale del 27 novembre 2026, decidendo di raccomandare il "no" al finanziamento della 13esima rendita AVS attraverso un aumento dell'IVA. Nel comunicato, il Forum Alternativo definisce quest'ultima un'imposta «asociale».

Nel corso della riunione sono stati inoltre approvati i conti, che chiudono in positivo, ed è stato confermato il Comitato di coordinamento, al quale si aggiunge Pietro Majno-Hurst.

Soddisfazione è stata espressa anche per l'andamento dei "Quaderni Alternativi", la rivista promossa dal Forum. Secondo quanto riferito nel comunicato, la pubblicazione registra un numero crescente di abbonati e ha ormai raggiunto una tiratura stabilmente superiore alle 2'000 copie.

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