La Solarium ne compie 100

Per celebrare il traguardo, la struttura ha organizzato una giornata di incontri e festeggiamenti alla presenza di residenti, familiari, collaboratori, volontari e rappresentanti delle istituzioni. Tra gli ospiti anche il consigliere di Stato e direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Raffaele De Rosa, il sindaco di Gordola Damiano Vignuta, presidente dell'Associazione dei Comuni di Valle Verzasca e Piano, e monsignor Pier Giacomo Grampa, Vescovo emerito della Diocesi di Lugano.