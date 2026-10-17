La Solarium ne compie 100
Un secolo di attività e di storia per la Casa di riposo, inaugurata il 17 ottobre del 1926. Le celebrazioni proseguiranno anche nei prossimi mesi
Un secolo di attività e di storia per la Casa di riposo, inaugurata il 17 ottobre del 1926. Le celebrazioni proseguiranno anche nei prossimi mesi
GORDOLA - Un secolo di storia, accoglienza e cura, con lo sguardo rivolto alle sfide di domani. La Solarium di Gordola ha festeggiato oggi, sabato 17 ottobre, il suo centesimo anniversario. Era infatti il 17 ottobre 1926 quando veniva inaugurata la prima Casa, dando inizio a una storia profondamente legata al territorio e alla sua popolazione.
Per celebrare il traguardo, la struttura ha organizzato una giornata di incontri e festeggiamenti alla presenza di residenti, familiari, collaboratori, volontari e rappresentanti delle istituzioni. Tra gli ospiti anche il consigliere di Stato e direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Raffaele De Rosa, il sindaco di Gordola Damiano Vignuta, presidente dell'Associazione dei Comuni di Valle Verzasca e Piano, e monsignor Pier Giacomo Grampa, Vescovo emerito della Diocesi di Lugano.
Da una Casa a una realtà da 96 posti letto
In cento anni la Solarium è cresciuta e si è trasformata per rispondere alle esigenze della popolazione anziana. Oggi dispone di 96 posti letto e rappresenta un punto di riferimento per il comprensorio che comprende Gordola, Mergoscia, Verzasca, Tenero-Contra, Lavertezzo e Cugnasco-Gerra.
Nel tempo, accanto all'attività di cura, sono nati nuovi servizi aperti alla comunità. Tra questi il micro-nido, inaugurato nel 2020, che favorisce l'incontro tra generazioni, e la collaborazione con Pro Senectute per la preparazione dei pasti consegnati a domicilio. Un percorso di crescita destinato a proseguire: tra i progetti futuri figura infatti anche l'ampliamento della struttura, con l'obiettivo di continuare a rispondere ai bisogni di una popolazione anziana in evoluzione.
«Cento anni costruiti sulla vicinanza alle persone»
Durante la cerimonia ufficiale, gli interventi delle autorità hanno ripercorso le tappe principali della storia della Casa, sottolineando il valore della cura, della qualità dell'assistenza e del rapporto con il territorio.
«Cento anni rappresentano un traguardo straordinario, che testimonia la continuità di una presenza costruita sull'accoglienza, sulla cura e sulla vicinanza alle persone. È su questi valori che la Solarium vuole continuare a costruire il proprio futuro», ha dichiarato Armando Züllig, presidente del Consiglio di Fondazione.
Una festa tra generazioni
Il centenario, celebrato sotto il motto «100 anni insieme», ha voluto mettere al centro soprattutto le persone. Dopo la parte istituzionale, il programma è proseguito nel pomeriggio coinvolgendo gli anziani residenti, i bambini del micro-nido e le famiglie, prima di aprire i festeggiamenti all'intera popolazione.
Per l'occasione è stata inoltre inaugurata la mostra fotografica «100 anni insieme», un percorso che intreccia immagini storiche, volti contemporanei e testimonianze per raccontare l'evoluzione della Solarium e i valori che ne accompagnano l'attività quotidiana.
Le celebrazioni non si esauriscono con la giornata odierna: altre iniziative dedicate al centenario sono previste nei prossimi mesi.