Sicurezza aerea, via libera tecnico dell'UE al piano svizzero riveduto
Superate le critiche sull'efficienza dei costi. Il comitato UE raccomanda l'approvazione, ma la decisione definitiva è ancora pendente.
BRUXELLES - Il piano di prestazioni svizzero riveduto nel settore della sicurezza aerea ha ottenuto il via libera dal comitato UE di revisione delle prestazioni. In primavera Bruxelles aveva sollevato critiche legate alla scarsa efficienza dei costi.
Secondo un rapporto pubblicato recentemente dal comitato, la nuova versione soddisfa ora i criteri relativi ai costi. L'organismo raccomanda quindi alla Commissione europea di approvare il piano presentato dalla Confederazione. La decisione definitiva di Bruxelles è tuttavia ancora pendente. Skyguide considera il rapporto «un segnale positivo», ha dichiarato oggi un portavoce della società a Keystone-ATS.
Il piano, relativo al periodo 2025-2029, stabilisce per Skyguide obiettivi vincolanti nei settori della sicurezza, dell'ambiente, della capacità di traffico e dell'efficienza dei costi. In base all'accordo sul trasporto aereo tra Svizzera e UE, deve essere approvato dalla Commissione europea.
Nel marzo di quest'anno il comitato UE aveva chiesto all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) misure correttive per allineare il piano agli obiettivi dell'Unione. A giugno la Confederazione ha quindi presentato obiettivi di prestazione con una migliore efficienza dei costi.
I piani nazionali si inseriscono nell'obiettivo europeo di uno spazio aereo unico: con l'aumento del traffico aereo, l'UE punta a una gestione il più possibile sicura, efficiente sotto il profilo dei costi e rispettosa dell'ambiente.