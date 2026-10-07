Automobilista in fuga si schianta contro un idrante

Stando ai primi accertamenti, l'automobilista ha dapprima ignorato i segnali di fermata della polizia a Weinfelden e si è dato alla fuga. Durante il successivo inseguimento il conducente ha commesso numerose gravi infrazioni alle norme della circolazione. Diversi utenti della strada hanno inoltre dovuto scansarsi per evitare collisioni con il fuggitivo, viene ancora precisato.

Giunto a Wil, il veicolo dello spericolato conducente si è scontrato contro un idrante, prima di proseguire la fuga. Stando alla nota, invano sono intervenute diverse pattuglie delle polizie cantonali di Turgovia e San Gallo. Gli agenti presumono che la Ford Fiesta sia rimasta danneggiata e che nell'incidente si siano attivati gli airbag, e hanno lanciato un appello a eventuali testimoni.