La "legge dei contanti" vince: ristoranti e hotel devono accettarli

Nella loro sentenza datata primo settembre, i giudici riconoscono che l'obbligo di accettare monete e banconote costituisce una restrizione alla libertà economica e che questo impone ulteriori vincoli all'hotel in termini di gestione del contante, formazione del personale e trasporto del denaro. Ritengono però tali oneri relativamente lievi e non insormontabili. A prevalere, agli occhi della corte, è l'interesse pubblico: la misura mira in particolare a garantire l'accesso ai pagamenti per gli anziani, i giovani e le persone vulnerabili, ma anche a proteggere i dati degli acquirenti.

"Si tratta di una decisione molto importante perché questa tendenza verso i pagamenti senza contanti è contestata dai consumatori", commenta Julien Nicolet-dit-Félix, deputato per i Verdi, in dichiarazioni a Léman Bleu. Da parte loro gli avvocati dell'hotel, interpellati dai giornalisti della testata romanda, non hanno voluto esprimersi su un eventuale ricorso dinanzi al Tribunale federale.