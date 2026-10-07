Esplode una roulotte: un ferito grave
Mercoledì a mezzogiorno nella zona di Olten si è verificato un incendio accompagnato da diverse esplosioni. Due persone sono rimaste ferite, una delle quali gravemente.
OLTEN - Mercoledì a Olten si sono verificate diverse esplosioni e un incendio. Come ha riferito al portale 20 Minuten un portavoce della Polizia cantonale di Soletta, una roulotte parcheggiata nella zona industriale ha preso improvvisamente fuoco. Nell'incendio, che ha completamente avvolto il veicolo, una persona è rimasta gravemente ferita e ha dovuto essere trasportata in elicottero in ospedale. Un'altra persona ha riportato ferite lievi. «Eravamo a scuola quando abbiamo sentito un boato assordante. Poi del fumo nero si è alzato sopra Olten», racconta una lettrice. Secondo la sua testimonianza, la prima esplosione si è verificata attorno alle 12.
Le fiamme sono diventate altissime
Attorno alle 12.30, secondo un'altra testimone presente sul posto, si è verificata un'ulteriore esplosione. «Le fiamme sono diventate nettamente più alte e ora c'è molto più fumo. Olten e Trimbach sono ricoperte da una densa coltre di fumo nero». Le operazioni vere e proprie di spegnimento si sono concluse attorno alle 13.30, ma l'intervento dei pompieri è ancora in corso. Sul posto sono presenti i due corpi pompieri di Schönenwerd e Olten. A titolo precauzionale è stata fatta intervenire un'ambulanza, ma la persona gravemente ferita è stata trasportata in elicottero, mentre quella ferita lievemente ha potuto ricevere le prime cure sul posto.
La portavoce della polizia Monica Stephani ha così spiegato quanto successo: «Un uomo gravemente ferito è stato trasportato in ospedale dalla Rega; inoltre, c'è stata una persona ferita in modo leggero. Quando i pompieri sono arrivati sul posto, una roulotte era già completamente avvolta dalle fiamme. La causa dell'incendio al momento non è ancora chiara».
Philipp Stierli, comandante dei pompieri di Olten, riferisce che dapprima si è sviluppato un incendio e che in seguito sono esplose delle bombole di gas. «La difficoltà maggiore sul posto era spegnere l'incendio dalla zona di sicurezza senza metterci a nostra volta in pericolo. Abbiamo però potuto iniziare immediatamente a combattere le fiamme e ora non c'è più alcun pericolo per la popolazione».
Sul posto i pompieri avrebbero trovato anche delle persone ferite, ma successivamente solo i soccorritori hanno avuto un contatto diretto con loro. Stierli: «In quel momento si agisce e basta».