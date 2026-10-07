Esplode una roulotte: un ferito grave

Le fiamme sono diventate altissime

Attorno alle 12.30, secondo un'altra testimone presente sul posto, si è verificata un'ulteriore esplosione. «Le fiamme sono diventate nettamente più alte e ora c'è molto più fumo. Olten e Trimbach sono ricoperte da una densa coltre di fumo nero». Le operazioni vere e proprie di spegnimento si sono concluse attorno alle 13.30, ma l'intervento dei pompieri è ancora in corso. Sul posto sono presenti i due corpi pompieri di Schönenwerd e Olten. A titolo precauzionale è stata fatta intervenire un'ambulanza, ma la persona gravemente ferita è stata trasportata in elicottero, mentre quella ferita lievemente ha potuto ricevere le prime cure sul posto.