Condannato a 12 anni per aver sparato contro due agenti, poi sarà espulso

Il DNA sull'arma e i dati del cellulare

Era stato arrestato un mese dopo i fatti. Il suo DNA era stato rinvenuto sull'arma abbandonata sulla scena del crimine e su un sacco di stoffa trovato nello stesso luogo. Inoltre, i dati del cellulare hanno dimostrato che il 51enne, cittadino della Macedonia del Nord e residente ad Amburgo, al momento dei fatti si trovava nelle vicinanze.

Il ministero pubblico aveva chiesto una pena detentiva di 19 anni e otto mesi e l'espulsione per quindici anni. I difensori avevano invece chiesto l'assoluzione.