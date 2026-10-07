Dodici chili di cocaina sequestrati a Kloten, due arresti
La polizia ha fermato uno svizzero di 32 anni e un serbo di 35. Sequestrate anche altre sostanze e 12'000 franchi.
ZURIGO - KLOTEN - Due uomini sono stati arrestati dalla polizia zurighese al termine di una transazione di droga avvenuta ieri a Kloten. Complessivamente sono stati sequestrati dodici chilogrammi di cocaina, oltre ad altre sostanze psicoattive.
Verso mezzogiorno, nella zona di Balsberg, alcuni agenti hanno notato i due uomini, che mostravano un comportamento particolarmente nervoso. Uno dei due ha consegnato all'altro un sacchetto di plastica sospetto, prima che entrambi si allontanassero in direzioni opposte. La polizia li ha quindi sottoposti a un controllo.
Il sacchetto era in possesso di un cittadino svizzero di 32 anni e conteneva quattro chilogrammi di cocaina. Durante la successiva perquisizione del suo domicilio, gli agenti hanno inoltre rinvenuto 12'000 franchi in contanti.
Nell'abitazione del secondo uomo, un cittadino serbo di 35 anni, sono stati trovati altri otto chilogrammi di cocaina, circa 300 grammi di ecstasy, 400 grammi di ketamina, 36 grammi di metanfetamina e 133 grammi di una sostanza non ancora identificata.