Fuori i cammelli, dentro i takin dorati
La nuova scelta dello zoo di Zurigo mira a rafforzare il proprio impegno per la tutela delle specie a rischio.
ZURIGO - Lo Zoo di Zurigo ha deciso di separarsi dai suoi quattro cammelli: sostituirà questa specie domestica con i takin dorati, una specie a rischio di estinzione proveniente dalla regione dell'Himalaya.
I visitatori potranno osservare i cammelli ancora per due settimane, poi questi saranno trasferiti al Kamelhof Olmerswil, in Turgovia, ha dichiarato oggi il direttore dello zoo Severin Dressen al radiogiornale regionale della SRF. I takin dorati occuperanno il loro recinto non appena questo sarà ristrutturato. L'animale, dal manto color oro e dal muso grande simile a quello di un alce, è sottoposto a rigorosa protezione statale in Cina.
Con l'accoglienza di questi animali a rischio di estinzione, lo Zoo di Zurigo intende sostenere la conservazione delle specie. A tal fine partecipa a programmi di riproduzione per le popolazioni di riserva.
Entro il 2030 al giardino zoologico dovrebbero vivere solo animali a rischio di estinzione o rilevanti per la ricerca. Nei prossimi anni altre specie non minacciate lasceranno lo zoo - tra cui anche le foche - mentre arriveranno nuove specie minacciate, ha spiegato Dressen.