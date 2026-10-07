Fuori i cammelli, dentro i takin dorati

I visitatori potranno osservare i cammelli ancora per due settimane, poi questi saranno trasferiti al Kamelhof Olmerswil, in Turgovia, ha dichiarato oggi il direttore dello zoo Severin Dressen al radiogiornale regionale della SRF. I takin dorati occuperanno il loro recinto non appena questo sarà ristrutturato. L'animale, dal manto color oro e dal muso grande simile a quello di un alce, è sottoposto a rigorosa protezione statale in Cina.