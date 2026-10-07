Sequestrate 3200 fiale di peptidi illegali

Il procedimento penale è collegato a un'operazione congiunta condotta dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), dall'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere (UDSC) e dalla Fondazione Swiss Sport Integrity (SSI). In giugno hanno controllato in modo mirato spedizioni per le quali sussisteva il sospetto di importazione illegale di peptidi. Secondo quanto riferito dalla SSI, le autorità hanno individuato 46 spedizioni di «preparati contenenti peptidi di dubbia provenienza».

I peptidi sono piccole molecole proteiche che non sono presenti solo nei farmaci, ma si trovano sempre più spesso anche nel commercio illegale. Non è chiaro, tuttavia, in quali condizioni siano stati prodotti e conservati né se le informazioni relative ai principi attivi e alle concentrazioni siano corrette, sottolinea il ministero pubblico di Basilea Campagna. Pertanto il loro consumo comporta notevoli rischi per la salute. L'importazione e il commercio sono vietati.