FFS, chiudono altri sportelli nelle stazioni

Tra dieci anni ci saranno ancora sportelli con personale alle FFS? Weisskopf non si sbilancia. «Non è possibile prevedere oggi con certezza quanti punti di assistenza ci saranno nel 2036 e quale sarà la loro configurazione concreta», ha detto al Blick. Attualmente l'ex regia federale tende a potenziare i centri viaggiatori rimasti, ha aggiunto.