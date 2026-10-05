Cinque anni, oltre 18mila passeggeri e 350mila chilometri
Il servizio di mobilità su chiamata Verzasca Mobile si afferma come modello per altre regioni grazie all'alto tasso di soddisfazione e al sostegno cantonale.
VERZASCA - Il Verzasca Mobile festeggia cinque anni di attività con oltre 18'000 passeggeri trasportati, più di 14'000 corse e oltre 350'000 chilometri percorsi. Il servizio di mobilità su chiamata, nato come progetto faro del Masterplan Verzasca 2030 e gestito dalla Fondazione Verzasca su mandato dell'Associazione dei Comuni di Valle Verzasca e Piano, era partito il 5 ottobre 2021 con un veicolo elettrico, al quale se ne è aggiunto un secondo nel febbraio 2022.
In questi anni il servizio ha collegato la zona urbana con la parte alta della Valle, trasportando residenti, turisti, proprietari di case secondarie e, in particolare, giovani e allievi delle scuole della Valle e del Piano. Secondo i dati diffusi dalla Fondazione Verzasca, la puntualità si attesta attorno al 98,7%, mentre un sondaggio condotto nel 2024 su circa 300 partecipanti aveva rilevato un grado di soddisfazione molto elevato.
La Fondazione sottolinea anche l'impatto sugli spostamenti in automobile: durante la fase pilota circa il 60% delle corse avrebbe sostituito un viaggio con un mezzo privato, evitando così circa 87'000 chilometri in auto.
Il percorso non è però stato privo di difficoltà, soprattutto sul fronte finanziario. Terminati i primi tre anni della fase pilota, alcuni partner non hanno rinnovato il sostegno e altri hanno ridotto i contributi. Da ottobre 2024 è stato quindi necessario ridimensionare il servizio. La situazione si è risolta nel luglio 2025, quando il finanziamento cantonale, assicurato su indicazione del Gran Consiglio, ha consentito di ripristinare l'offerta completa: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 23 e nel fine settimana dalle 9 alle 18.
L'esperienza verzaschese ha nel frattempo attirato l'attenzione di altre regioni periferiche interessate alla mobilità on demand. Nel 2024 tredici Comuni e tre Enti regionali di sviluppo avevano sottoscritto una lettera d'intenti al Consiglio di Stato per approfondire il sostegno a questo tipo di servizio nelle valli.
Resta aperto il capitolo del futuro. Il finanziamento del Verzasca Mobile è assicurato fino al 2028 e si sta già lavorando a una soluzione stabile per gli anni successivi. L'obiettivo indicato dai promotori è creare una base che possa anche favorire lo sviluppo di servizi analoghi in altre regioni, considerati uno degli strumenti per contrastare il declino demografico.