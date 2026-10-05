Cinque anni, oltre 18mila passeggeri e 350mila chilometri

La Fondazione sottolinea anche l'impatto sugli spostamenti in automobile: durante la fase pilota circa il 60% delle corse avrebbe sostituito un viaggio con un mezzo privato, evitando così circa 87'000 chilometri in auto.

Il percorso non è però stato privo di difficoltà, soprattutto sul fronte finanziario. Terminati i primi tre anni della fase pilota, alcuni partner non hanno rinnovato il sostegno e altri hanno ridotto i contributi. Da ottobre 2024 è stato quindi necessario ridimensionare il servizio. La situazione si è risolta nel luglio 2025, quando il finanziamento cantonale, assicurato su indicazione del Gran Consiglio, ha consentito di ripristinare l'offerta completa: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 23 e nel fine settimana dalle 9 alle 18.