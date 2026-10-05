Cerca e trova immobili
Segnalaci
Verzasca

Cinque anni, oltre 18mila passeggeri e 350mila chilometri

Il servizio di mobilità su chiamata Verzasca Mobile si afferma come modello per altre regioni grazie all'alto tasso di soddisfazione e al sostegno cantonale.
Cinque anni, oltre 18mila passeggeri e 350mila chilometri
TiPress
Fonte red
elaborata da Redazione
Cinque anni, oltre 18mila passeggeri e 350mila chilometri
Il servizio di mobilità su chiamata Verzasca Mobile si afferma come modello per altre regioni grazie all'alto tasso di soddisfazione e al sostegno cantonale.

VERZASCA - Il Verzasca Mobile festeggia cinque anni di attività con oltre 18'000 passeggeri trasportati, più di 14'000 corse e oltre 350'000 chilometri percorsi. Il servizio di mobilità su chiamata, nato come progetto faro del Masterplan Verzasca 2030 e gestito dalla Fondazione Verzasca su mandato dell'Associazione dei Comuni di Valle Verzasca e Piano, era partito il 5 ottobre 2021 con un veicolo elettrico, al quale se ne è aggiunto un secondo nel febbraio 2022.

In questi anni il servizio ha collegato la zona urbana con la parte alta della Valle, trasportando residenti, turisti, proprietari di case secondarie e, in particolare, giovani e allievi delle scuole della Valle e del Piano. Secondo i dati diffusi dalla Fondazione Verzasca, la puntualità si attesta attorno al 98,7%, mentre un sondaggio condotto nel 2024 su circa 300 partecipanti aveva rilevato un grado di soddisfazione molto elevato.

La Fondazione sottolinea anche l'impatto sugli spostamenti in automobile: durante la fase pilota circa il 60% delle corse avrebbe sostituito un viaggio con un mezzo privato, evitando così circa 87'000 chilometri in auto.

Il percorso non è però stato privo di difficoltà, soprattutto sul fronte finanziario. Terminati i primi tre anni della fase pilota, alcuni partner non hanno rinnovato il sostegno e altri hanno ridotto i contributi. Da ottobre 2024 è stato quindi necessario ridimensionare il servizio. La situazione si è risolta nel luglio 2025, quando il finanziamento cantonale, assicurato su indicazione del Gran Consiglio, ha consentito di ripristinare l'offerta completa: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 23 e nel fine settimana dalle 9 alle 18.

L'esperienza verzaschese ha nel frattempo attirato l'attenzione di altre regioni periferiche interessate alla mobilità on demand. Nel 2024 tredici Comuni e tre Enti regionali di sviluppo avevano sottoscritto una lettera d'intenti al Consiglio di Stato per approfondire il sostegno a questo tipo di servizio nelle valli.

Resta aperto il capitolo del futuro. Il finanziamento del Verzasca Mobile è assicurato fino al 2028 e si sta già lavorando a una soluzione stabile per gli anni successivi. L'obiettivo indicato dai promotori è creare una base che possa anche favorire lo sviluppo di servizi analoghi in altre regioni, considerati uno degli strumenti per contrastare il declino demografico.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
mobilità su chiamatavalle verzasca
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa
LIVE
VAUD
2 gior
1
38

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega
LIVE
COLDRERIO
2 gior

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve
LIVE
CANTONE
1 gior

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
13
38

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne
LIVE
COLDRERIO
1 gior

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte
LIVE
COLDRERIO
2 gior

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»
LIVE
ALTO MALCANTONE
21 ore
30
213

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»
LIVE
CANTONE
2 gior
41
62

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni
LIVE
PAMBIO-NORANCO
2 gior
32
57

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni

«La mia salute non c'entra nulla»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
52
81

«La mia salute non c'entra nulla»

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese
LIVE
SPAGNA / CANTONE
23 ore
2
13

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»
LIVE
MASSAGNO
3 gior
49
51

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video
LIVE
GRONO
3 gior

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano
LIVE
ITALIA
1 gior
20
29

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano

Un giorno che cambia la vita
LIVE
CANTONE
1 gior
10

Un giorno che cambia la vita

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
9 ore
11
12

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez
LIVE
GRIGIONI
13 ore

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
3 gior

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»
LIVE
TRAFFICO
2 gior
10
36

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno
LIVE
AGENDONE
3 gior
15

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno

Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa
LIVE
GRIGIONI
2 gior
12
49

Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
19 ore
6
20

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»

Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso
LIVE
MELIDE
2 gior
6
19

Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso

Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»
LIVE
CRETA
2 gior
13

Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»

Dall'ossessione per la coda del Gottardo alla creazione di un'app
LIVE
SAN GOTTARDO
2 gior
30
33

Dall'ossessione per la coda del Gottardo alla creazione di un'app

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos
LIVE
LUCERNA
17 ore
12
56

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos

Trattamento stazionario per il 25enne matricida
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Trattamento stazionario per il 25enne matricida

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»
LIVE
LUGANO
3 gior
51
101

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»

Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga
LIVE
CANTONE
2 gior
19

Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
2
13

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai

L'addio di Wawrinka apre importanti scenari a Sinner
LIVE
TENNIS
2 gior
3
7

L'addio di Wawrinka apre importanti scenari a Sinner

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos
LIVE
NATIONS LEAGUE
1 gior
9
42

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone
LIVE
HCAP
1 gior
5
71

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
6

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo
LIVE
CANTONE
1 gior
56
138

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo

Goggia distrutta da due virus
LIVE
SCI ALPINO
10 ore
5
21

Goggia distrutta da due virus

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica
LIVE
VALLESE
1 gior
44
94

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica

Dopo Lugano, anche la Corte di Londra dà ragione al broker dei vip
LIVE
LUGANO/LONDRA
2 gior
11

Dopo Lugano, anche la Corte di Londra dà ragione al broker dei vip

La Svizzera giocherà su un terreno in condizioni deplorevoli: «Non è una novità»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
9
16

La Svizzera giocherà su un terreno in condizioni deplorevoli: «Non è una novità»

Skoda richiama 1,7 milioni di auto: possibile problema allo sterzo
LIVE
MONDO
2 gior
1
4

Skoda richiama 1,7 milioni di auto: possibile problema allo sterzo

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)
LIVE
GERMANIA
15 ore
4

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)

Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
4 gior
34
72

Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano
LIVE
HCAP
1 gior
27
52

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo
LIVE
CITTÀ DEL VATICANO/SVIZZERA
21 ore
5
18

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo

Constantin esagera: nel nuovo stadio del Sion spuntano anche le montagne russe
LIVE
SION
1 gior
76
40

Constantin esagera: nel nuovo stadio del Sion spuntano anche le montagne russe

Christa Pike priva di conoscenza e attaccata al respiratore
LIVE
STATI UNITI
2 gior
10
29

Christa Pike priva di conoscenza e attaccata al respiratore

ULTIME NOTIZIE TICINO
Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera
LIVE
LUGANO
1 ora

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino
LIVE
CANTONE
1 ora
8

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»
LIVE
CANTONE
1 ora
2

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»

Möbius 2026: è stato l'anno de "La mente contesa"
LIVE
CANTONE
9 ore
1

Möbius 2026: è stato l'anno de "La mente contesa"

«Il Ticino non faccia affari con la guerra»
LIVE
CANTONE
10 ore
6
57

«Il Ticino non faccia affari con la guerra»

Cala il sipario su "Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo"
LIVE
POSCHIAVO (GR)
14 ore
1

Cala il sipario su "Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo"

"Più spazi", quante persone al Lido San Domenico
LIVE
LUGANO
14 ore
2
21

"Più spazi", quante persone al Lido San Domenico

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita
LIVE
CAMORINO
15 ore
4
22

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne
LIVE
SERRAVALLE
16 ore
2
35

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia
LIVE
LUGANO
18 ore
3
27

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia