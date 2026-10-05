Sacha Lembo nominato nuovo direttore del Controllo cantonale delle finanze

Dal 2013 è attivo presso il CCF, dove dal 2020 ricopre la funzione di Capo settore della revisione interna. Partecipa inoltre a diversi gruppi di lavoro e organismi professionali a livello cantonale e federale.

«La sua esperienza gli ha permesso di acquisire una conoscenza approfondita dell’Amministrazione cantonale e del mandato istituzionale del CCF. Nell’ambito della procedura di selezione ha presentato una visione orientata a una pianificazione degli audit maggiormente basata sull’analisi dei rischi e a un rafforzamento delle verifiche sulle prestazioni pubbliche, sia sotto il profilo dell’efficacia sia dell’impiego efficiente delle risorse. Particolare attenzione sarà inoltre rivolta alle opportunità offerte dalla digitalizzazione e dall’analisi dei dati».