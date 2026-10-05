Sacha Lembo nominato nuovo direttore del Controllo cantonale delle finanze
Entrerà in funzione il 1 aprile, subentrando a Giovanni Cavallero, che passerà al beneficio della pensione
BELLINZONA - Sacha Lembo, classe 1975, ha conseguito un Master of Science in scienze economiche, con specializzazione in contabilità e finanza, presso l’Università di Losanna. È Esperto contabile diplomato, perito revisore abilitato e Certified Internal Auditor (CIA).
Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze nel settore privato e nell’Amministrazione cantonale, lavorando presso PricewaterhouseCoopers SA, Rolex SA, BDO SA, la Sezione delle finanze e il Controllo cantonale delle finanze.
Dal 2013 è attivo presso il CCF, dove dal 2020 ricopre la funzione di Capo settore della revisione interna. Partecipa inoltre a diversi gruppi di lavoro e organismi professionali a livello cantonale e federale.
«La sua esperienza gli ha permesso di acquisire una conoscenza approfondita dell’Amministrazione cantonale e del mandato istituzionale del CCF. Nell’ambito della procedura di selezione ha presentato una visione orientata a una pianificazione degli audit maggiormente basata sull’analisi dei rischi e a un rafforzamento delle verifiche sulle prestazioni pubbliche, sia sotto il profilo dell’efficacia sia dell’impiego efficiente delle risorse. Particolare attenzione sarà inoltre rivolta alle opportunità offerte dalla digitalizzazione e dall’analisi dei dati».
Un ruolo centrale nella vigilanza finanziaria
Il Controllo cantonale delle finanze è l’organo superiore di vigilanza finanziaria del Cantone. Nell’esercizio dei propri compiti di controllo opera in maniera autonoma e indipendente, affiancando il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato nell’esercizio dell’alta vigilanza e della vigilanza sulla gestione finanziaria.
Il CCF verifica in particolare la regolarità e la legalità della gestione finanziaria e l’impiego economico delle risorse pubbliche. Attraverso le proprie attività di revisione contribuisce inoltre a individuare i rischi e a favorire una gestione efficace ed efficiente delle risorse dello Stato.
Al direttore competono la conduzione operativa e tecnica del CCF, la pianificazione e la supervisione delle attività di revisione e la garanzia della qualità dei controlli. A queste responsabilità si aggiungono la gestione dei collaboratori e le relazioni istituzionali con il Consiglio di Stato, il Gran Consiglio e, in particolare, la Commissione della gestione e delle finanze.
Il passaggio di consegne
Sacha Lembo assumerà la direzione del Controllo cantonale delle finanze dal 1° aprile 2027. Il Consiglio di Stato ringrazia sin d'ora Giovanni Cavallero «per il lavoro svolto alla guida del Controllo cantonale delle finanze e per il contributo assicurato durante gli anni di attività al servizio del Cantone. Al futuro direttore formula i migliori auguri per il nuovo incarico e l’impegnativa sfida professionale raccolta».