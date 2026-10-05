La Società Svizzera di Salvataggio sezione di Lugano festeggia 75 anni

Nel corso della giornata il pubblico potrà conoscere più da vicino le attività di Salvataggio Lugano, incontrare le persone che vi operano e scoprire mezzi, attrezzature e modalità d’intervento.

Tra i momenti più attesi figurano le dimostrazioni delle Unità Cinofile, previste in due momenti della giornata, dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 16:30. Un’opportunità per vedere all’opera i binomi formati da soccorritore e cane e comprendere il lavoro, l’addestramento e la preparazione necessari per intervenire in acqua. Il lago sarà naturalmente uno dei protagonisti dell’evento. Durante tutta la giornata sarà possibile salire a bordo delle imbarcazioni di Salvataggio Lugano, con uscite sul lago ogni 30 minuti. Un’esperienza che permetterà al pubblico di osservare da una prospettiva diversa alcuni dei mezzi utilizzati nelle attività di pattugliamento e soccorso.