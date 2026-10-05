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LUGANO

La Società Svizzera di Salvataggio sezione di Lugano festeggia 75 anni

Per l'occasione apre le porte alla popolazione: una giornata di eventi e dimostrazioni per scoprire da vicino il lavoro dei soccorritori e delle unità specializzate del territorio.
La Società Svizzera di Salvataggio sezione di Lugano festeggia 75 anni
Società Svizzera di Salvataggio – Sezione di Lugano
Fonte Società Svizzera di Salvataggio – Sezione di Lugano
elaborata da Redazione
La Società Svizzera di Salvataggio sezione di Lugano festeggia 75 anni
Per l'occasione apre le porte alla popolazione: una giornata di eventi e dimostrazioni per scoprire da vicino il lavoro dei soccorritori e delle unità specializzate del territorio.

LUGANO - Sabato 10 ottobre alla Foce del Cassarate una giornata dedicata al soccorso e alla sicurezza sul lago, con dimostrazioni delle Unità Cinofile, uscite in barca, mezzi e attrezzature da scoprire e la partecipazione di numerose organizzazioni partner. Settantacinque anni sul Lago di Lugano, al servizio della sicurezza, della prevenzione e del soccorso. La Società Svizzera di Salvataggio – Sezione di Lugano (SSSL) celebra questo importante anniversario invitando tutta la popolazione a una Giornata di porte aperte, in programma sabato 10 ottobre 2026, dalle ore 10:00 alle 17:00, alla Foce del Cassarate e presso la sede di Salvataggio Lugano.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti centrali delle iniziative organizzate per il 75° anniversario della Sezione. Sarà soprattutto l’occasione per avvicinarsi a una realtà che da tre quarti di secolo opera sul territorio e sul lago, grazie all’impegno di volontari e professionisti, con attività che spaziano dalla prevenzione al pattugliamento, dalla formazione agli interventi di soccorso.

Nel corso della giornata il pubblico potrà conoscere più da vicino le attività di Salvataggio Lugano, incontrare le persone che vi operano e scoprire mezzi, attrezzature e modalità d’intervento.

Tra i momenti più attesi figurano le dimostrazioni delle Unità Cinofile, previste in due momenti della giornata, dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 16:30. Un’opportunità per vedere all’opera i binomi formati da soccorritore e cane e comprendere il lavoro, l’addestramento e la preparazione necessari per intervenire in acqua. Il lago sarà naturalmente uno dei protagonisti dell’evento. Durante tutta la giornata sarà possibile salire a bordo delle imbarcazioni di Salvataggio Lugano, con uscite sul lago ogni 30 minuti. Un’esperienza che permetterà al pubblico di osservare da una prospettiva diversa alcuni dei mezzi utilizzati nelle attività di pattugliamento e soccorso.

La Giornata di porte aperte consentirà inoltre di scoprire quanto il soccorso sia il risultato di competenze diverse e di una stretta collaborazione tra organizzazioni chiamate, a seconda delle situazioni, a operare insieme.

Saranno presenti Croce Verde Lugano, Pompieri Lugano, Polizia cantonale, Polizia Città di Lugano, Soccorso Alpino Svizzero, Acque Sicure, Protezione Animali Bellinzona, DAN Europe e CMAS.ch, con mezzi, attrezzature e professionisti a disposizione del pubblico. Tra le presenze particolari vi sarà anche una camera iperbarica mobile, che offrirà l’occasione per conoscere più da vicino uno strumento specialistico legato alla gestione delle emergenze subacquee.

La manifestazione è pensata per essere non soltanto informativa, ma anche un momento di incontro aperto a tutti. Famiglie, giovani, appassionati del lago e semplici curiosi potranno trascorrere alcune ore a contatto con chi quotidianamente si occupa di prevenzione e soccorso.

Durante la giornata sarà presente anche un Food Truck, per offrire al pubblico la possibilità di concedersi un momento di ristoro e vivere l’evento in un’atmosfera informale e conviviale.

Il 75° anniversario diventa così anche un’occasione per ringraziare la popolazione per la vicinanza dimostrata negli anni e, allo stesso tempo, guardare al futuro, continuando a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza in acqua. In caso di cattivo tempo, la giornata verrà posticipata in primavera.

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