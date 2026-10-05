Cerca e trova immobili
Segnalaci
TRAFFICO

Camion in avaria nella galleria San Nicolao

Disagi al traffico in questo lunedì mattina: gli automobilisti devono mettere in conto ritardi
Camion in avaria nella galleria San Nicolao
screenshot webcam
di Cronaca Ticino
Camion in avaria nella galleria San Nicolao
Disagi al traffico in questo lunedì mattina: gli automobilisti devono mettere in conto ritardi

MELIDE - Un camion in avaria nella galleria San Nicolao sta causando disagi alla circolazione sull'A2 in direzione sud. Le ripercussioni sul traffico si fanno sentire già all'altezza di Grancia, da dove è percorribile soltanto la corsia di sinistra.

In direzione nord, il TCS segnala traffico congestionato tra Mendrisio e la stessa galleria, con ritardi fino a 20 minuti. Semafori in azioni.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
a2traffico
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa
LIVE
VAUD
2 gior
1
37

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega
LIVE
COLDRERIO
2 gior

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve
LIVE
CANTONE
2 gior

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
13
38

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne
LIVE
COLDRERIO
2 gior

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte
LIVE
COLDRERIO
2 gior

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»
LIVE
ALTO MALCANTONE
1 gior
31
217

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»
LIVE
CANTONE
2 gior
41
62

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni
LIVE
PAMBIO-NORANCO
2 gior
32
57

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni

«La mia salute non c'entra nulla»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
52
81

«La mia salute non c'entra nulla»

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
12 ore
15
24

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese
LIVE
SPAGNA / CANTONE
1 gior
2
14

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano
LIVE
ITALIA
1 gior
20
28

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano

Un giorno che cambia la vita
LIVE
CANTONE
1 gior
10

Un giorno che cambia la vita

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez
LIVE
GRIGIONI
16 ore

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita
LIVE
CAMORINO
18 ore
4
26

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
3 gior

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»
LIVE
TRAFFICO
2 gior
10
36

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
23 ore
6
19

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne
LIVE
SERRAVALLE
20 ore
2
35

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne

Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa
LIVE
GRIGIONI
2 gior
12
49

Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video
LIVE
GRONO
3 gior

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video

Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso
LIVE
MELIDE
2 gior
6
19

Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»
LIVE
MASSAGNO
3 gior
49
49

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»

Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»
LIVE
CRETA
3 gior
13

Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»

Dall'ossessione per la coda del Gottardo alla creazione di un'app
LIVE
SAN GOTTARDO
2 gior
30
33

Dall'ossessione per la coda del Gottardo alla creazione di un'app

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos
LIVE
LUCERNA
21 ore
12
57

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno
LIVE
AGENDONE
3 gior
15

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino
LIVE
CANTONE
4 ore
33
111

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia
LIVE
LUGANO
21 ore
4
27

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia

Trattamento stazionario per il 25enne matricida
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Trattamento stazionario per il 25enne matricida

Goggia distrutta da due virus
LIVE
SCI ALPINO
13 ore
6
32

Goggia distrutta da due virus

Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga
LIVE
CANTONE
2 gior
19

Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
2
13

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos
LIVE
NATIONS LEAGUE
1 gior
11
41

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos

L'addio di Wawrinka apre importanti scenari a Sinner
LIVE
TENNIS
2 gior
3
7

L'addio di Wawrinka apre importanti scenari a Sinner

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone
LIVE
HCAP
1 gior
5
71

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
6

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»
LIVE
LUGANO
3 gior
51
100

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo
LIVE
CANTONE
1 gior
56
140

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)
LIVE
GERMANIA
18 ore
7

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica
LIVE
VALLESE
1 gior
44
94

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica

Dopo Lugano, anche la Corte di Londra dà ragione al broker dei vip
LIVE
LUGANO/LONDRA
2 gior
11

Dopo Lugano, anche la Corte di Londra dà ragione al broker dei vip

La Svizzera giocherà su un terreno in condizioni deplorevoli: «Non è una novità»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
9
16

La Svizzera giocherà su un terreno in condizioni deplorevoli: «Non è una novità»

Skoda richiama 1,7 milioni di auto: possibile problema allo sterzo
LIVE
MONDO
2 gior
1
4

Skoda richiama 1,7 milioni di auto: possibile problema allo sterzo

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano
LIVE
HCAP
1 gior
27
51

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo
LIVE
CITTÀ DEL VATICANO/SVIZZERA
1 gior
5
16

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo

Constantin esagera: nel nuovo stadio del Sion spuntano anche le montagne russe
LIVE
SION
1 gior
77
41

Constantin esagera: nel nuovo stadio del Sion spuntano anche le montagne russe

ULTIME NOTIZIE TICINO
Sacha Lembo nominato nuovo direttore del Controllo cantonale delle finanze
LIVE
CANTONE
42 min
1

Sacha Lembo nominato nuovo direttore del Controllo cantonale delle finanze

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone
LIVE
COLLINA D'ORO
42 min

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone

Lavori notturni sul ponte sul Cassarate: possibili ritardi e rumori
LIVE
LUGANO
58 min

Lavori notturni sul ponte sul Cassarate: possibili ritardi e rumori

Eleonora Castagnetta Botta alla guida delle strutture espositive del Centro Culturale
LIVE
CHIASSO
1 ora

Eleonora Castagnetta Botta alla guida delle strutture espositive del Centro Culturale

Stress e salute mentale, il DSS porta la prevenzione nelle aziende ticinesi
LIVE
CANTONE
1 ora

Stress e salute mentale, il DSS porta la prevenzione nelle aziende ticinesi

La Società Svizzera di Salvataggio sezione di Lugano festeggia 75 anni
LIVE
LUGANO
1 ora

La Società Svizzera di Salvataggio sezione di Lugano festeggia 75 anni

Il futuro della scuola prende forma
LIVE
LOSONE
2 ore
1

Il futuro della scuola prende forma

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa
LIVE
CONFINE
3 ore
5
6

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa

Cinque anni, oltre 18mila passeggeri e 350mila chilometri
LIVE
VERZASCA
4 ore
2
13

Cinque anni, oltre 18mila passeggeri e 350mila chilometri

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera
LIVE
LUGANO
4 ore
12

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera