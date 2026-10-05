TRAFFICO
Camion in avaria nella galleria San Nicolao
Disagi al traffico in questo lunedì mattina: gli automobilisti devono mettere in conto ritardi
screenshot webcam
Camion in avaria nella galleria San Nicolao
0 / 1
Camion in avaria nella galleria San Nicolao
Disagi al traffico in questo lunedì mattina: gli automobilisti devono mettere in conto ritardi
Camion in avaria nella galleria San Nicolao
Disagi al traffico in questo lunedì mattina: gli automobilisti devono mettere in conto ritardi
MELIDE - Un camion in avaria nella galleria San Nicolao sta causando disagi alla circolazione sull'A2 in direzione sud. Le ripercussioni sul traffico si fanno sentire già all'altezza di Grancia, da dove è percorribile soltanto la corsia di sinistra.
In direzione nord, il TCS segnala traffico congestionato tra Mendrisio e la stessa galleria, con ritardi fino a 20 minuti. Semafori in azioni.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO