Il futuro della scuola prende forma

Fulcro della serata sarà l’annuncio del vincitore e la premiazione dei progetti più meritevoli. Oltre al primo premio, infatti, la giuria, composta da membri del Municipio e architetti, ha deciso di consegnare riconoscimenti anche ai lavori migliori, in virtù dell’alta qualità e delle soluzioni creative ideate.

Il comparto scolastico del Comune di Losone rappresenta un polo educativo e civico di primaria importanza per la comunità. Realizzata negli anni ’70 su progetto degli architetti Marco Bernasconi e Vittorio Pedrocchi, la Scuola elementare è un edificio di concezione tuttora moderna.Nel 2016 il Municipio aveva commissionato una prima perizia tecnica esplorativa che valutasse gli interventi di ristrutturazione necessari. In questo mezzo secolo di vita, infatti, oltre al naturale decadimento, il complesso edilizio ha purtroppo dovuto affrontare anche eventi meteorologici straordinari, come la violenta grandinata dell’agosto 2023, che aveva causato notevoli danni. In generale, gli approfondimenti preliminari hanno evidenziato l’esigenza di un risanamento energetico globale, per ridurre i consumi, migliorare il comfort interno e allineare il complesso agli standard normativi attuali.