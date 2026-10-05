Il futuro della scuola prende forma
Lunedì prossimo il Municipio svelerà il vincitore del concorso e si aprirà la mostra dei progetti, a cui hanno partecipato 20 studi d’architettura.
Lunedì prossimo il Municipio svelerà il vincitore del concorso e si aprirà la mostra dei progetti, a cui hanno partecipato 20 studi d’architettura.
LOSONE - Lunedì 12 ottobre alle 18:00 si aprirà presso l’Istituto scolastico comunale di Losone la mostra dei progetti per il risanamento completo della Scuola elementare (via Papogna 10), per la ristrutturazione dell’Ex asilo (via Municipio 13), nonché per l’ampliamento parziale della Scuola dell’infanzia (via Saleggi 5) di Losone.
Al concorso d’architettura indetto dal Municipio la scorsa primavera hanno partecipato 20 studi provenienti soprattutto dal Ticino, ma anche dalla Svizzera tedesca e dalla vicina Italia.
Fulcro della serata sarà l’annuncio del vincitore e la premiazione dei progetti più meritevoli. Oltre al primo premio, infatti, la giuria, composta da membri del Municipio e architetti, ha deciso di consegnare riconoscimenti anche ai lavori migliori, in virtù dell’alta qualità e delle soluzioni creative ideate.
Il comparto scolastico del Comune di Losone rappresenta un polo educativo e civico di primaria importanza per la comunità. Realizzata negli anni ’70 su progetto degli architetti Marco Bernasconi e Vittorio Pedrocchi, la Scuola elementare è un edificio di concezione tuttora moderna.Nel 2016 il Municipio aveva commissionato una prima perizia tecnica esplorativa che valutasse gli interventi di ristrutturazione necessari. In questo mezzo secolo di vita, infatti, oltre al naturale decadimento, il complesso edilizio ha purtroppo dovuto affrontare anche eventi meteorologici straordinari, come la violenta grandinata dell’agosto 2023, che aveva causato notevoli danni. In generale, gli approfondimenti preliminari hanno evidenziato l’esigenza di un risanamento energetico globale, per ridurre i consumi, migliorare il comfort interno e allineare il complesso agli standard normativi attuali.
Nel 2024, il Municipio, in seguito ad uno studio di fattibilità, si è dovuto chinare sui possibili interventi, dando avvio al lungo iter progettuale che si è concluso con il concorso. Fin da subito ci si è orientati non verso una nuova edificazione, ma nella direzione di un risanamento dell’edificio, considerando non solo gli aspetti economici, ma anche le buone qualità costruttive, il valore architettonico, la vivibilità e la fruibilità degli spazi sia interni che esterni, e il supporto alla didattica che gli stessi saranno in grado di offrire.
Per rispondere in maniera adeguata alle attuali e future esigenze di allieve e allievi, è stato previsto pure l’ampliamento della cucina e della mensa.
La scelta del Municipio è stata quella di procedere alla ristrutturazione della Scuola elementare in un unico intervento, senza la presenza di allievi in sede. La sfida più ardua: pianificare lo spostamento di circa 350 persone tra allievi, docenti e altro personale senza interrompere la didattica e garantendo un ambiente educativo di qualità.
Per questo, si è stabilito un rigoroso piano di lavori. Il cantiere della Scuola elementare, infatti, verrà aperto solo dopo aver ultimato gli interventi su altri tre edifici comunali: la Scuola dell’infanzia, l’Ex asilo e l’ex Casa comunale (in via Municipio 7, quest’ultima già oggetto del progetto di ristrutturazione affidato allo studio Baserga e Mozzetti, già autore della nuova Casa Comunale).
Una volta ristrutturati (e in parte ampliati), questi stabili accoglieranno le classi e il personale amministrativo durante il risanamento della scuola, per poi tornare ad avere destinazioni diverse.
Come da richiesta del bando, i 20 studi partecipanti hanno quindi dovuto confrontarsi con il tema del riutilizzo, dell’ottimizzazione e del potenziamento dell’esistente. In quest’ottica, gli edifici comunali non saranno semplicemente oggetto di adeguamenti tecnici, ma in essi verranno ridefiniti spazi di apprendimento, socialità, svago, lavoro educativo ed amministrativo, in linea con le aspettative future della comunità e naturalmente secondo le normative vigenti.
L’inaugurazione della mostra e la premiazione sono aperte al pubblico e si concluderanno con un rinfresco offerto dal Municipio.
I progetti rimarranno esposti all’Istituto scolastico dal 12 al 23 ottobre 2026 tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 19:00.