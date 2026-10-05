Eleonora Castagnetta Botta alla guida delle strutture espositive del Centro Culturale

Da qui nasce, spiega, la sua concezione del museo «quale fulcro di un ecosistema: non soltanto un luogo di conservazione e di esposizione, ma uno spazio di ricerca e di dialogo, capace di generare valore e di costruire relazioni tra patrimonio, territorio, artisti, studiosi e pubblici». E aggiunge: «Perché credo profondamente che la cultura non serva soltanto a comprendere e custodire ciò che siamo stati, ma sia uno degli strumenti attraverso cui possiamo immaginare e preparare il futuro».

Comune e Centro Culturale esprimono soddisfazione per la scelta, sottolineando nel profilo di Castagnetta Botta la conoscenza dell’istituzione, il rigore scientifico, la sensibilità progettuale e le competenze organizzative e relazionali, considerate utili per la continuità e lo sviluppo delle strutture espositive.