Lavori notturni sul ponte sul Cassarate: possibili ritardi e rumori

Le operazioni inizieranno alle 20 e si svolgeranno di notte per contenere i disagi al traffico. L'impiego di macchinari e apparecchiature comporterà tuttavia rumori e disturbi alla quiete pubblica.

Per chi transita su via alla Bozzoreda sono inoltre possibili ritardi di alcuni minuti. I rallentamenti potranno interessare anche le strade collegate, tra cui via Sonvico, via Ceresio, via Ciani e via Maraini.