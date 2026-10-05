LUGANO
Lavori notturni sul ponte sul Cassarate: possibili ritardi e rumori
Interventi in orario serale per ridurre l'impatto sulla viabilità diurna.
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Fonte red
Lavori notturni sul ponte sul Cassarate: possibili ritardi e rumori
Interventi in orario serale per ridurre l'impatto sulla viabilità diurna.
LUGANO - Lavori notturni in vista in via alla Bozzoreda per il risanamento del ponte sul fiume Cassarate. Gli interventi di pavimentazione sono in programma tra oggi, lunedì 5, e sabato 10 ottobre.
Le operazioni inizieranno alle 20 e si svolgeranno di notte per contenere i disagi al traffico. L'impiego di macchinari e apparecchiature comporterà tuttavia rumori e disturbi alla quiete pubblica.
Per chi transita su via alla Bozzoreda sono inoltre possibili ritardi di alcuni minuti. I rallentamenti potranno interessare anche le strade collegate, tra cui via Sonvico, via Ceresio, via Ciani e via Maraini.
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