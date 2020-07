In Ticino si litiga parecchio con i vicini di casa

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Vai d'accordo con i tuoi vicini di casa? Sì, con tutti. Con alcuni sì, con altri decisamente meno. In generale non troppo. Abito in una zona isolata e non ho vicini. [{"keyQ":"q_fe2jg"}] Vota Risultati Vai d'accordo con i tuoi vicini di casa? Sì, con tutti. 44% (362 voti) 44% Con alcuni sì, con altri decisamente meno. 43% (355 voti) 43% In generale non troppo. 10% (82 voti) 10% Abito in una zona isolata e non ho vicini. 4% (30 voti) 4% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1452159,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1031476","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_fe2jg":{"a":{"a_jjoh4g":"Sì, con tutti.","a_ycm2d":"Con alcuni sì, con altri decisamente meno.","a_d63ry":"In generale non troppo.","a_m9f0b":"Abito in una zona isolata e non ho vicini."},"q":"Vai d'accordo con i tuoi vicini di casa?","t":"0"}}}

BERNA - La metà delle controversie tra vicini in Svizzera riguarda i rumori molesti. Al secondo posto nella classifica vi sono i problemi legati alla lavanderia in comune. I più litigiosi sono i ticinesi e romandi.

Secondo un sondaggio pubblicato oggi dal portale Homegate.ch, i conflitti sorgono sia fra conviventi che con i vicini con una sostanziale differenza regionale: nella Svizzera tedesca sono più frequenti le discussioni all'interno del nucleo familiare e per questioni legate alla pulizia (38%), mentre nei cantoni latini (Ticino e Romandia) si litiga di più con i vicini.

Tolleranza al rumore in Ticino - Dall'inchiesta emerge che metà degli svizzeri ha già avuto problemi con i vicini a causa del rumore eccessivo. Questo è un motivo di conflitto soprattutto per i romandi (51%) e i germanofoni (49%), mentre i ticinesi (32%) sembrano essere più tolleranti.

Lavanderia tasto dolente - La lavanderia in comune è un altro punto dolente: un quinto degli intervistati infatti ha già avuto screzi per questo motivo, soprattutto a causa di mancata pulizia dopo l'uso. Anche in questo caso sembra che i ticinesi siano più tolleranti (30%) rispetto ai confederati (54% sia romandi che svizzero tedeschi). La biancheria lasciata dai vicini, il mancato rispetto degli orari concordati per il bucato e gli eccessivi tempi di utilizzo della lavatrice possono pure dare adito a diverbi.

Sporcizia e animali domestici - Al terzo posto della classifica dei motivi di contesa c'è la sporcizia (15%), seguita a breve distanza dagli animali domestici (14%). Il disordine, le scale ostruite o i confini delle proprietà, i barbecue e le piante sono le altre ragioni citate dagli intervistati.

Consulenza legale - Un quinto degli svizzeri, proprietari e inquilini, si è già avvalso di una consulenza legale per questioni legate alla propria abitazione. I nuclei familiari con bambini e le famiglie con un reddito superiore a 10’000 franchi sono i gruppi più propensi a chiedere aiuto a un esperto. Per quanto riguarda le differenze regionali, al primo posto vengono gli svizzerotedeschi (24%), seguiti dai ticinesi (20%), mentre i romandi (16%) preferiscono parlarne con i familiari. «Le controversie davvero gravi sono rare», assicura comunque Homegate.

Per il sondaggio sono state interrogate online 1821 persone tra i 18 e i 74 anni nelle tre regioni linguistiche del Paese.

Homegate.ch