Rogo in una fattoria: evacuate 60 persone
L'incendio è divampato ieri sera all'interno del magazzino agricolo. Si stimano danni per oltre due milioni di franchi.
L'incendio è divampato ieri sera all'interno del magazzino agricolo. Si stimano danni per oltre due milioni di franchi.
NEUWILEN - Un violento incendio è divampato nella serata di martedì 18 agosto in una fattoria di Neuwilen, nel canton Turgovia. Intorno alle 23.15 le fiamme hanno rapidamente avvolto un magazzino agricolo situato in Sattlerstrasse, costringendo all’evacuazione circa 60 persone residenti nelle vicinanze.
I pompieri di Kemmental, Lengwil e Kreuzlingen sono intervenuti con un centinaio di unità, precisa la Polizia cantonale turgoviese, e i danni ammontano a oltre due milioni di franchi.
All’arrivo dei primi soccorritori, il magazzino era già completamente avvolto dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse. Le immagini raccolte sul luogo dell’incendio mostrano la gravità della situazione: fiamme alte diversi metri e una densa nube di fumo che si è estesa sulla fattoria e sugli edifici circostanti.
Diversi edifici si trovano nelle immediate vicinanze dell’area colpita, ma non si registrano feriti. La polizia cantonale di Turgovia è intervenuta con diverse pattuglie e la Kreuzlingerstrasse è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.