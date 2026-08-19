Rogo in una fattoria: evacuate 60 persone

All’arrivo dei primi soccorritori, il magazzino era già completamente avvolto dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse. Le immagini raccolte sul luogo dell’incendio mostrano la gravità della situazione: fiamme alte diversi metri e una densa nube di fumo che si è estesa sulla fattoria e sugli edifici circostanti.

Diversi edifici si trovano nelle immediate vicinanze dell’area colpita, ma non si registrano feriti. La polizia cantonale di Turgovia è intervenuta con diverse pattuglie e la Kreuzlingerstrasse è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.