Brutale aggressione durante Svizzera-Argentina: la polizia cerca testimoni
Un 31enne tedesco ha riportato gravi ferite alla testa dopo essere stato colpito da più persone
ZURIGO - La polizia municipale di Zurigo è alla ricerca di testimoni che possano chiarire i contorni dell'aggressione avvenuta nelle prime ore di domenica 12 luglio nel Kreis 5 di Zurigo.
Un uomo di 31 anni, cittadino tedesco, è stato brutalmente aggredito sotto il ponte Hardbrücke mentre si trovava tra la folla radunata per assistere al quarto di finale dei Mondiali tra Argentina e Svizzera. L’uomo ha riportato gravi ferite alla testa dopo essere stato colpito da più persone, al momento ignote.
Intorno alle 4 del mattino, alcuni passanti hanno attirato l’attenzione di una pattuglia della polizia su una rissa scoppiata tra tifosi. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato il 31enne con evidenti ferite al capo. Soccorso dal personale sanitario di Schutz & Rettung Zürich, la vittima si è poi recata autonomamente in ospedale. Solo in seguito agli accertamenti ospedalieri è emersa la gravità delle lesioni riportate.
Le dinamiche dell’aggressione restano ancora poco chiare, ma secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe stato colpito ripetutamente con pugni e calci da più aggressori. Dopo le cure, la vittima ha potuto lasciare l’ospedale.
La polizia di Zurigo lancia un appello a chiunque abbia assistito all’aggressione o sia in grado di fornire informazioni utili sull’episodio avvenuto tra le 3.30 e le 4.30 del mattino di domenica 12 luglio, all’incrocio tra Hardstrasse e Schiffbaustrasse, sotto il ponte Hardbrücke, durante la partita Svizzera-Argentina. Chiunque possa aiutare le indagini è invitato a contattare la polizia cittadina al numero 0 444 117 117.