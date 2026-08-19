Brutale aggressione durante Svizzera-Argentina: la polizia cerca testimoni

Intorno alle 4 del mattino, alcuni passanti hanno attirato l’attenzione di una pattuglia della polizia su una rissa scoppiata tra tifosi. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato il 31enne con evidenti ferite al capo. Soccorso dal personale sanitario di Schutz & Rettung Zürich, la vittima si è poi recata autonomamente in ospedale. Solo in seguito agli accertamenti ospedalieri è emersa la gravità delle lesioni riportate.

Le dinamiche dell’aggressione restano ancora poco chiare, ma secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe stato colpito ripetutamente con pugni e calci da più aggressori. Dopo le cure, la vittima ha potuto lasciare l’ospedale.