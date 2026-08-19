Neutralità svizzera: i sondaggi dicono no al cambiamento, ma il Ticino fa eccezione

Iniziativa sull’alimentazione

Anche l'Iniziativa sull'alimentazione registra una maggioranza di contrari. Il sì si ferma al 31%, contro il 65% di no e il 4% di indecisi. In questo caso non c’è nessun Röstigraben, l’intero elettorato del paese è compatto: la Svizzera tedesca risponde con un no del 70%, e un sì del 27%, la Romandia con un 58% di no e un 37% di sì, e infine il Ticino che si muove sugli stessi numeri: 50% di no e 45% di sì. L'unico elettorato nel quale la proposta ottiene un sostegno maggioritario è quello dei Verdi, con il 69% di favorevoli. La base del PS appare divisa, con il 46% di sì e il 50% di no.