Edificio in fiamme: un residente risulta disperso
Proseguono le ricerche della persona dispersa. L'incendio è sotto controllo, ma l'intervento dei pompieri è ancora in corso.
WINTERTHUR - Un residente risulta disperso dopo l'incendio divampato martedì mattina nel sottotetto di uno stabile plurifamiliare a Winterthur. Le fiamme hanno provocato ingenti danni e diversi appartamenti sono attualmente inagibili. È quanto ha comunicato la polizia cantonale di Zurigo.
L’allarme è scattato verso le 9.30, quando è stato segnalato un intenso fumo proveniente dal tetto dello stabile. All’arrivo dei pompieri, le fiamme avevano già avvolto parte del tetto.
Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente difficili a causa delle condizioni sul posto. Ciononostante, i pompieri hanno rapidamente riportato l'incendio sotto controllo, evitando ulteriori danni all'edificio adiacente. L'intervento è ancora in corso.
La polizia comunale di Winterthur sta svolgendo accertamenti per rintracciare il residente disperso e organizzando alloggi sostitutivi per le persone coinvolte.