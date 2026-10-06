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Filmati dagli occhiali smart, ecco quando è reato (e cosa si può fare)

Sempre più popolari, con le vendite che decollano pure in Svizzera, preoccupano per il loro uso improprio e “subdolo”. E la politica si muove per correre ai ripari.
Filmati dagli occhiali smart, ecco quando è reato (e cosa si può fare)
IMAGO / anke waelischmiller
Fonte Galaxus, 20 Minuten, Beobachter
elaborata da Redazione
Filmati dagli occhiali smart, ecco quando è reato (e cosa si può fare)
Sempre più popolari, con le vendite che decollano pure in Svizzera, preoccupano per il loro uso improprio e “subdolo”. E la politica si muove per correre ai ripari.

Nel 2014 i "Glass" di Google furono un flop. Dodici anni dopo, gli occhiali intelligenti sembrano (infine) aver trovato il loro pubblico, anche in Svizzera.

Da gennaio a settembre Galaxus e Digitec ne hanno venduti diverse migliaia, il 307% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. I marchi più gettonati sono Ray-Ban, Xreal e RayNeo, seguiti da Viture e Oakley. L'87% degli acquirenti è uomo.

A fare la differenza, questa volta è l'implementazione dell'IA. Grazie a fotocamera e altoparlanti, le persone sorde possono leggere in tempo reale una conversazione e quelle cieche farsi descrivere l'ambiente circostante. Secondo i produttori, nel 2026 ne sono già stati venduti milioni in tutto il mondo.

Quella telecamera della discordia
Oltre alle funzioni di realtà aumentata uno dei punti di forza del prodotto, che è anche il primo a generare preoccupazione, riguarda la possibilità di riprendere quello che si vede per la strada, filmando persone ignare e violando - di fatto il loro diritto alla privacy.

È successo in diversi casi, e in Francia è stata aperta addirittura un'inchiesta su donne riprese per strada senza consenso e poi postate sui social network. Se in molti argomentano che «non è molto diverso da un filmato fatto con lo smartphone», la ripresa attraverso le mini-telecamere degli occhiali smart è più difficile da individuare e risulta quindi più “subdola”.

Recentemente aveva fatto discutere del loro utilizzo nelle piscine in Svizzera, tanto che si era mobilitata l'associazione di categoria competente a cui aveva fatto seguito la politica.

SVIZZERA
Altolà agli occhiali smart in piscina, si muove la politica

Come si capisce quando stanno filmando?
Gli occhiali smart sono spesso difficilmente distinguibili da quelli tradizionali. Una piccola lucina accesa può indicare che è in corso una ripresa. Tuttavia, spesso è difficile da scorgere alla piena luce del giorno, e in alcuni modelli può essere disattivata e/o manipolata.

Ulteriore indizio possono essere aste più larghe nella montatura, poiché è proprio lì che vengono alloggiati la fotocamera, la batteria e altri componenti tecnologici.

Esistono anche delle app (No Glasshole, Nearby Glasses) che evidenziano la presenza di dispositivi bluetooth di questo tipo nelle vicinanze e mandano un'allerta push. Anche in questo caso, però, la loro efficacia non è assoluta e non sono in grado di “intercettare” se un occhiale sta effettivamente filmando.

La politica si muove, anche in Svizzera
Per quanto riguarda la Svizzera a settembre il consigliere nazionale dei Verdi Raphaël Mahaim ha depositato un atto parlamentare per un nuovo quadro giuridico relativo a questa tipologia di prodotti.

Secondo quanto proposto chi registra immagini, voce o dati biometrici dovrebbe segnalarlo chiaramente: senza una spia visibile e non disattivabile, la registrazione sarebbe illecita. I produttori, inoltre, dovrebbero dimostrare già prima della vendita che i loro dispositivi rispettano le norme e tutelano la privacy.

Quali sono i tuoi diritti
Filmare in pubblico in linea di principio è lecito in Svizzera, ma con dei limiti. Le cose cambiano però quando le persone sono riconoscibili o inquadrate in maniera evidente.

In questo caso vale il diritto alla propria immagine e la legge sulla protezione dei dati. In questi casi, infatti, è necessario il consenso esplicito della persona ripresa, a meno che non si tratti di un filmato di “interesse pubblico”.

Quando scatta il reato. È punibile chi filma persone nella sfera privata, ad esempio in uno spogliatoio. Lo stesso vale per chi registra conversazioni non pubbliche senza il consenso di tutti i partecipanti.

Cosa fare sul momento. Chiedi direttamente alla persona di interrompere la registrazione e di cancellarla. Nei locali, in palestra o in piscina puoi rivolgerti al personale della struttura. Questo può intervenire e pretendere la cancellazione, e se la persona si rifiuta può chiamare la polizia.

Se il video non viene cancellato. Puoi rivolgerti al Giudice di pace e chiedere la cancellazione delle riprese, oltre a un risarcimento e a una riparazione morale. Se c'è un reato puoi anche sporgere denuncia alla polizia. Se il video è già online valgono gli stessi diritti. In più puoi chiedere la rimozione direttamente alle piattaforme social.

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