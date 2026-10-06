Filmati dagli occhiali smart, ecco quando è reato (e cosa si può fare)

Quali sono i tuoi diritti

Filmare in pubblico in linea di principio è lecito in Svizzera, ma con dei limiti. Le cose cambiano però quando le persone sono riconoscibili o inquadrate in maniera evidente.



In questo caso vale il diritto alla propria immagine e la legge sulla protezione dei dati. In questi casi, infatti, è necessario il consenso esplicito della persona ripresa, a meno che non si tratti di un filmato di “interesse pubblico”.



Quando scatta il reato. È punibile chi filma persone nella sfera privata, ad esempio in uno spogliatoio. Lo stesso vale per chi registra conversazioni non pubbliche senza il consenso di tutti i partecipanti.



Cosa fare sul momento. Chiedi direttamente alla persona di interrompere la registrazione e di cancellarla. Nei locali, in palestra o in piscina puoi rivolgerti al personale della struttura. Questo può intervenire e pretendere la cancellazione, e se la persona si rifiuta può chiamare la polizia.



Se il video non viene cancellato. Puoi rivolgerti al Giudice di pace e chiedere la cancellazione delle riprese, oltre a un risarcimento e a una riparazione morale. Se c'è un reato puoi anche sporgere denuncia alla polizia. Se il video è già online valgono gli stessi diritti. In più puoi chiedere la rimozione direttamente alle piattaforme social.