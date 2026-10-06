Tre allevamenti suini sgomberati per una malattia polmonare

Gli allevamenti interessati nel Seeland e nell’Oberaargau saranno completamente sgomberati nei prossimi giorni. Dovranno poi essere puliti, disinfettati e rimanere vuoti per dieci giorni prima di poter revocare il blocco.

Oltre agli allevamenti da riproduzione, l'Ufficio veterinario ha controllato anche 14 allevamenti da ingrasso appartenenti al gruppo suinicolo interessato. In quattro di essi ha escluso il sospetto di EP e ha revocato il blocco. Altre quattro aziende rimarranno vuote a breve, dopo l'imminente macellazione, mentre le restanti sei saranno sottoposte a ulteriori indagini. Potrebbero trascorrere fino a otto settimane prima che venga dato il via libera definitivo.