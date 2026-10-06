Trovato un corpo nel condominio in fiamme
Il corpo è stato trovato durante le operazioni di spegnimento. Non si conosce ancora l'identità della vittima.
Il corpo è stato trovato durante le operazioni di spegnimento. Non si conosce ancora l'identità della vittima.
WINTERTHUR - Una persona è stata trovata morta nel pomeriggio di martedì in un appartamento mansardato del condominio interessato dall'incendio divampato questa mattina a Winterthur. Dall'inizio del rogo, che ha coinvolto il sottotetto dell'edificio, uno dei residenti risultava disperso. Non è ancora chiaro se il corpo rinvenuto sia quello della persona scomparsa.
Il ritrovamento è avvenuto durante le operazioni di spegnimento. L'identità della vittima e le circostanze della morte restano da chiarire. Sul caso indagano la polizia cantonale di Zurigo, la Procura di Winterthur/Unterland e l'Istituto di medicina legale. L'Istituto forense di Zurigo (FOR) ha inoltre effettuato un'ampia raccolta di tracce.
L'allerta diffusa tramite Alertswiss è stata revocata attorno alle 15. Verso le 16 i pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio, fatta eccezione per alcuni piccoli focolai.