Trovato un corpo nel condominio in fiamme

WINTERTHUR - Una persona è stata trovata morta nel pomeriggio di martedì in un appartamento mansardato del condominio interessato dall'incendio divampato questa mattina a Winterthur. Dall'inizio del rogo, che ha coinvolto il sottotetto dell'edificio, uno dei residenti risultava disperso. Non è ancora chiaro se il corpo rinvenuto sia quello della persona scomparsa.