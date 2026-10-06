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Processo all'ex CEO Raiffeisen, la sentenza solo in gennaio

Tempi che si allungano per il verdetto sul caso di Pierin Vincenz. Al Tribunale d'appello zurighese servono altri tre mesi
Processo all'ex CEO Raiffeisen, la sentenza solo in gennaio
20min/Marco Zangger
Fonte Ats
di Redazione
Processo all'ex CEO Raiffeisen, la sentenza solo in gennaio
Tempi che si allungano per il verdetto sul caso di Pierin Vincenz. Al Tribunale d'appello zurighese servono altri tre mesi

ZURIGO - Si allungano ulteriormente i tempi dell'analisi penale del comportamento di Pierin Vincenz, presidente della direzione di Raiffeisen fra il 1999 e il 2015. Il tribunale d'appello di Zurigo ha infatti comunicato che ha bisogno di altri tre mesi per emettere il verdetto nei confronti del 70enne e dei coimputati.

Il procedimento si trova attualmente nella fase interna di consultazione e decisione: la lettura della sentenza è quindi prevista solo l'11 gennaio 2027, ha indicato oggi l'autorità. Il processo si era svolto in agosto ed era durato otto giorni, offrendo ben poche novità rispetto a quanto emerso in primo grado.

Vincenz era stato condannato nel 2022 a 3 anni e 9 mesi di carcere per truffa, ripetuta amministrazione infedele e corruzione passiva, mentre il suo socio d'affari Beat Stocker - principale coimputato - si era visto infliggere 4 anni. L'accusa contestava loro di aver partecipato in segreto a delle aziende e di aver poi fatto in modo che queste imprese fossero acquistate dalla banca Raiffeisen o dalla società di carte di credito Aduno. In Aduno, Stocker era numero uno operativo e Vincenz presidente del consiglio di amministrazione. Con questo modo di agire, i due avrebbero incassato milioni. La procura ha inoltre accusato l'ex numero uno di Raiffeisen di aver abusato delle carte di credito aziendali per scopi privati, con tutta una serie di visite a club notturni.

In appello il ministero pubblico ha chiesto per Vincenz e Stocker pene di 6 anni a testa, mentre la difesa si è battuta per l'assoluzione. Oltre ai due principali imputati alla sbarra figuravano anche altri dirigenti, ai quali viene contestata una partecipazione alle transazioni societarie ritenute illegali. Il caso era scoppiato nel 2016 sulla scia di alcune rivelazioni di Lukas Hässig, giornalista del portale Inside Paradeplatz, che avevano fatto scattare le indagini sulle partecipazioni azionarie di Raiffeisen in quattro società poi rilevate dalla banca sangallese, nonché sul rapporto tra Vincenz e Stocker.

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pierin vincenzprocesso penale
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