500 persone simulano un forte terremoto in Romandia

Dopo una ricognizione effettuata con l'ausilio di strumenti tecnologici e cani, sono intervenuti i soccorritori per ventilare le macerie in modo da evitare la presenza di gas o altre sostanze tossiche e mettere in sicurezza il sito. L'esercitazione si svolge in condizioni reali. «Si cerca innanzitutto di gestire la catastrofe con le forze nazionali e, quando ciò non è possibile, si può chiedere aiuto ai Paesi stranieri», ha aggiunto il portavoce dell'UFPP.