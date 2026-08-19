Burckhardt Compression pronta a tagliare 220 posti di lavoro

L'azienda aveva già annunciato tagli a novembre: a gennaio era stato precisato che a Winterthur erano interessati 68 posti.

Il CEO Fabrice Billard ha definito le nuove misure necessarie per garantire «la competitività e il successo sostenibile di Burckhardt Compression». La società afferma di essere consapevole dell'incertezza per i collaboratori potenzialmente coinvolti e assicura che la consultazione sarà condotta «in modo aperto e costruttivo». La fase durerà fino al 9 settembre, mentre l'esito dovrebbe essere comunicato a metà settembre.