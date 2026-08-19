Rogo in una fattoria: evacuate oltre 50 persone

All’arrivo dei primi soccorritori, il magazzino era già completamente avvolto dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse e sono tuttora in corso. Le immagini raccolte sul luogo dell’incendio mostrano la gravità della situazione: fiamme alte diversi metri e una densa nube di fumo che si è estesa sulla fattoria e sugli edifici circostanti.