Rogo in una fattoria: evacuate oltre 50 persone
L'incendio è divampato ieri sera all'interno del magazzino agricolo.
L'incendio è divampato ieri sera all'interno del magazzino agricolo.
NEUWILEN - Un violento incendio è divampato nella serata di martedì 18 agosto in una fattoria di Neuwilen, nel canton Turgovia. Le fiamme hanno rapidamente avvolto un magazzino agricolo situato in Sattlerstrasse, costringendo all’evacuazione più di 50 persone residenti nelle vicinanze.
All’arrivo dei primi soccorritori, il magazzino era già completamente avvolto dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse e sono tuttora in corso. Le immagini raccolte sul luogo dell’incendio mostrano la gravità della situazione: fiamme alte diversi metri e una densa nube di fumo che si è estesa sulla fattoria e sugli edifici circostanti.
Diversi edifici si trovano nelle immediate vicinanze dell’area colpita, ma al momento non si registrano feriti. Un’ambulanza è comunque presente sul posto per precauzione. La polizia cantonale di Turgovia è intervenuta con diverse pattuglie e la Kreuzlingerstrasse è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.
L’entità dei danni materiali non è ancora stata quantificata, ma si presume che siano ingenti.