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Estati sempre più calde. Come dovrebbe reagire la Svizzera?
Partecipa al sondaggio 20 minuti/Tamedia: proposte e preoccupazioni sulla gestione delle ondate di calore.
Tamedia
Estati sempre più calde. Come dovrebbe reagire la Svizzera?
Partecipa al sondaggio 20 minuti/Tamedia: proposte e preoccupazioni sulla gestione delle ondate di calore.
BERNA - Le estati diventano sempre più calde e, di fronte al moltiplicarsi delle ondate di calore, si apre il dibattito sulle risposte necessarie da parte della politica e della società.
L'estate del 2026 potrebbe passare alla storia come la più calda e secca dall'inizio delle rilevazioni. Molti elementi fanno inoltre pensare che le estati caratterizzate da caldo intenso diventeranno sempre più frequenti.
In questo contesto, 20 Minuten e Tamedia lanciano un sondaggio per raccogliere le opinioni su come la Svizzera dovrebbe affrontare il fenomeno. Clicca qui per partecipare al sondaggio.
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