Legna da ardere, allarme per le false offerte online
Crescono i raggiri sul web: consumatori invitati a controllare i siti prima di acquistare legna o pellet.
BERNA - False offerte di pellet, legna in pezzi e cippato circolano online, con prezzi particolarmente allettanti ma senza che la merce venga poi consegnata. La polizia, Energia legno Svizzera e proPellets.ch mettono in guardia dalle truffe e invitano gli acquirenti alla prudenza.
Secondo quanto riferito lunedì dalle due associazioni, i truffatori creano falsi negozi online oppure pubblicano annunci ingannevoli su Facebook Marketplace. Per rendere le offerte più credibili, in alcuni casi ricorrono a nomi simili a quelli di aziende regionali realmente esistenti o apparentemente affidabili. Tra gli esempi segnalati figurano i falsi siti pelletplanet.com e planetepellets.com.
Anche le modalità di pagamento possono contribuire a rassicurare le vittime: generalmente viene richiesto di versare il denaro tramite TWINT a un numero svizzero oppure con un bonifico verso un conto dotato di IBAN elvetico. Dopo il pagamento, tuttavia, la legna non viene consegnata.
Per evitare di cadere nella trappola, viene consigliato di verificare l'affidabilità dei siti tramite cybercrimepolice.ch e di segnalare quelli fraudolenti su antiphishing.ch. Quando possibile, è inoltre preferibile ritirare personalmente la merce o farsela consegnare e pagare soltanto al momento della ricezione. Le associazioni raccomandano infine di non effettuare pagamenti attraverso servizi di trasferimento di denaro, in particolare verso l'estero.
Ulteriori indicazioni sono disponibili anche sul sito della Prevenzione Svizzera della Criminalità.