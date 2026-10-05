Guy Parmelin in visita in India

Berna e New Delhi hanno inoltre concordato una dichiarazione d'intenti sulla migrazione e la mobilità, in particolare in materia di formazione e cooperazione scientifica. Entrato in vigore un anno fa dopo 16 anni di negoziati, l'accordo commerciale ed economico tra l'India e i Paesi dell'AELS deve migliorare l'accesso delle imprese svizzere al mercato indiano e aumentare la certezza del diritto.

Nel suo intervento Narendra Modi ha parlato di decisioni a suo dire volte ad "aumentare le esportazioni verso la Svizzera di prodotti agricoli, farmaceutici, tessili e di ingegneria indiani" e "attrarre nuovi investimenti svizzeri" in India in vari settori, tra cui quello bancario e assicurativo e quello della trasformazione alimentare. Il premier indiano ha inoltre citato la "cooperazione negli scambi militari, nella produzione per la difesa e nel settore dell'energia nucleare".