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Guy Parmelin in visita in India

Berna e New Delhi puntano su cooperazione economica, tutela della proprietà intellettuale e nuove intese su migrazione e formazione.
Guy Parmelin in visita in India
x/@ParmelinG
Fonte Ats Ans
di Redazione
Guy Parmelin in visita in India
Berna e New Delhi puntano su cooperazione economica, tutela della proprietà intellettuale e nuove intese su migrazione e formazione.

NEU-DELHI - Guy Parmelin è arrivato a New Delhi per una visita di Stato di tre giorni. L'accordo commerciale tra India e Paesi dell'AELS è "vantaggioso per entrambe le parti", secondo il vodese. Berna auspica inoltre un passo avanti sulla questione della proprietà intellettuale.

Per stimolare ulteriormente gli investimenti, "la Svizzera auspica la rapida conclusione di un accordo sulla protezione degli investimenti", ha dichiarato Parmelin, dopo un colloquio con il primo ministro indiano Narendra Modi. In questo contesto, i risultati delle discussioni sulla proprietà intellettuale rivestono grande importanza, ha sottolineato il ministro svizzero dell'economia.

Berna e New Delhi hanno inoltre concordato una dichiarazione d'intenti sulla migrazione e la mobilità, in particolare in materia di formazione e cooperazione scientifica. Entrato in vigore un anno fa dopo 16 anni di negoziati, l'accordo commerciale ed economico tra l'India e i Paesi dell'AELS deve migliorare l'accesso delle imprese svizzere al mercato indiano e aumentare la certezza del diritto.

Nel suo intervento Narendra Modi ha parlato di decisioni a suo dire volte ad "aumentare le esportazioni verso la Svizzera di prodotti agricoli, farmaceutici, tessili e di ingegneria indiani" e "attrarre nuovi investimenti svizzeri" in India in vari settori, tra cui quello bancario e assicurativo e quello della trasformazione alimentare. Il premier indiano ha inoltre citato la "cooperazione negli scambi militari, nella produzione per la difesa e nel settore dell'energia nucleare".

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