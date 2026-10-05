Tamedia taglia ancora: saltano 34 posti a tempo pieno

Ruolo centrale per IA e dati

Tamedia motiva la ristrutturazione con la difficile situazione del mercato dei media. Le abitudini dei lettori stanno cambiando, mentre il mercato pubblicitario è in forte calo. Inoltre, sempre più fondi pubblicitari svizzeri confluiscono verso piattaforme online internazionali.

Tamedia intende quindi concentrare maggiormente i compiti all'interno delle redazioni, ridurre il lavoro amministrativo e semplificare i processi, ricorrendo sempre più all'automazione. Un ruolo centrale dovrebbe essere svolto dall'intelligenza artificiale e dai dati. Secondo l'azienda, le risorse dovrebbero essere impiegate soprattutto dove offrono il maggiore beneficio ai lettori paganti.