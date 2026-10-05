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Tamedia taglia ancora: saltano 34 posti a tempo pieno

In corso la riorganizzazione delle sue redazioni: sono coinvolti 41 collaboratori nella Svizzera tedesca e nella Svizzera romanda.
Tamedia taglia ancora: saltano 34 posti a tempo pieno
Urs Jaudas
Presso l'azienda mediatica Tamedia vengono tagliati 34 posti a tempo pieno nell'ambito di una ristrutturazione.
di 20min.ch | Jasmin Steiger
Tamedia taglia ancora: saltano 34 posti a tempo pieno
In corso la riorganizzazione delle sue redazioni: sono coinvolti 41 collaboratori nella Svizzera tedesca e nella Svizzera romanda.

ZURIGO - Tamedia si prepara a un'ulteriore riduzione dei posti di lavoro. Nell'ambito di una riorganizzazione dovrebbero essere soppressi complessivamente 34 posti a tempo pieno, che coinvolgono 41 collaboratori. Trenta posti riguardano il settore giornalistico e altri quattro il Print-Desk. Lo comunica l'azienda sul proprio sito web.

Le misure riguardano le redazioni news di Zurigo, Berna, Basilea, Losanna e Ginevra. Dei 41 collaboratori coinvolti, 28 lavorano nella Svizzera tedesca e nove nella Svizzera romanda, ai quali si aggiungono quattro persone del Print-Desk.

Ruolo centrale per IA e dati
Tamedia motiva la ristrutturazione con la difficile situazione del mercato dei media. Le abitudini dei lettori stanno cambiando, mentre il mercato pubblicitario è in forte calo. Inoltre, sempre più fondi pubblicitari svizzeri confluiscono verso piattaforme online internazionali.

Tamedia intende quindi concentrare maggiormente i compiti all'interno delle redazioni, ridurre il lavoro amministrativo e semplificare i processi, ricorrendo sempre più all'automazione. Un ruolo centrale dovrebbe essere svolto dall'intelligenza artificiale e dai dati. Secondo l'azienda, le risorse dovrebbero essere impiegate soprattutto dove offrono il maggiore beneficio ai lettori paganti.

I collaboratori coinvolti saranno informati entro la fine del mese
La direttrice di Tamedia Jessica Peppel-Schulz definisce la riduzione dei posti di lavoro una «conseguenza difficile» delle mutate condizioni di mercato. L'organizzazione deve essere strutturata in modo economicamente sostenibile, affinché anche in futuro si possa investire in giornalismo, marchi e prodotti. Allo stesso tempo, sottolinea che la riduzione dovrà avvenire in modo socialmente responsabile e rispettoso.

I collaboratori coinvolti saranno informati personalmente entro la fine di ottobre. Nella Svizzera romanda si svolgerà prima una procedura di consultazione. È previsto un piano sociale che comprende, tra l'altro, possibilità di sviluppo e prepensionamenti. Dove possibile, Tamedia intende inoltre cercare soluzioni interne per ricollocare il personale.

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